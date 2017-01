CVM Tomis s-a impus în meciul cu Dinamo

CVM Tomis Constanţa a debutat cu dreptul în turneul de la Zalău, al treilea al grupei valorice 1-4 din Divizia A1 la volei masculin. Vineri, campioana en titre a câştigat cu 3:1 întâlnirea cu Dinamo Bucureşti, reuşind prima victorie din faza finală a campionatului împotriva altui adversar decât Unirea Dej! Constănţenii au început bine meciul, au controlat ostilităţile în primul set, dar s-au blocat la 21:17 şi le-au permis bucureştenilor să egaleze la 23. Ca şi în urmă cu o săptămână, la Dej, Tomis a ratat două mingi de set, iar Dinamo şi-a adjudecat primul act cu 27:25! Până la un punct, setul al doilea a avut cam aceeaşi desfăşurare, dar constănţenii au avut puterea de a se impune la 20. Dinamo a început perfect setul al treilea, a condus cu 8:2, 16:10 şi 19:15, dar a cedat în prelungiri. A fost un set în care antrenorul Viktor Sidelnikov a schimbat aproape în totalitate echipa, la un moment dat rămânând pe teren doar Sajnberger din primii 6! În formula Despotovski - Dumitrache, Hernandez, Macovei, Szalai, Sajnberger şi Tănăsescu - libero, CVM Tomis s-a “distrat” în setul al patrulea, set în care Dinamo nu a mai contat. „A fost mai greu în primul set, dar apoi am jucat din ce în ce mai bine. Am fost nevoit să fac mai multe schimbări, pentru că nu mergea jocul. Aveam mare nevoie de această victorie, după atâtea înfrângeri”, a declarat antrenorul principal Viktor Sidelnikov. „Consider că am evoluat mult mai bine decât Dinamo, o echipă care joacă mai mereu constant. S-a jucat bine în toate seturile, mai puţin căderile din finalul setului 1 şi începutul setului 3. Nu cred că avem rezerve şi titulari în echipă. Avem 12 jucători pe foaie, care trebuie să joace şi să câştige meciul”, a explicat antrenorul secund al Tomisului, Mircea Dudaş.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori Viktor Sidelnikov şi Mircea Dudaş): Firpo - Svetozarevic, Hernandez, Began, Voinea, Sajnberger şi Tănăsescu - libero (au mai jucat Romero, Macovei, Dumitrache, Despotovski şi Szalai); Dinamo (antrenori Daniel Rădulescu şi Cristache Catană): Teotoc - Chiţigoi, Şoloc, Mureşan, Harbuz, Romanescu, Lobato - libero (au mai jucat Roman, Găvan şi Bălhăceanu). Au arbitrat Cornel Malaxia (Bucureşti) şi Nicolae Cristea (Cluj).

Programul şi rezultatele turneului de la Zalău - vineri: CVM Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti 3:1 (25:27, 25:20, 27:25, 25:14); Remat Zalău - Unirea Dej 3:0 (25:15, 25:19, 25:20); sâmbătă: Unirea Dej - CVM Tomis Constanţa (ora 16.30); Remat Zalău - Dinamo Bucureşti (ora 19.00); duminică: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej (ora 16.30); CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău (ora 19.00).

Turneul locurilor 9-12 (la Buzău): SCM U. Craiova - Dacia Buzău 3:0 (25:17, 25:20, 25:22); sâmbătă, ora 13.00: Steaua Bucureşti - Craiova; duminică, ora 13.00: Steaua - Buzău. Clasament: 9. Craiova 19p; 10. Steaua 19p; 11. Dacia Buzău 13p. Echipa CVM Braşov a fost exclusă din campionat, iar Dacia Buzău nu mai are şanse de a evita retrogradarea.

Clasament turneu locurile 1-4

1. Remat Zalău 13 10 3 34:14 23

2. Dinamo 13 8 5 28:24 21

3. CVM TOMIS 13 6 7 23:24 19

4. Unirea Dej 13 2 11 11:34 15