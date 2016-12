CVM Tomis s-a impus la Craiova după un meci de aproape două ore și jumătate!

Club Volei Municipal Tomis Constanța a rămas neînvinsă în competițiile oficiale în care participă în acest sezon, Divizia A1 și Liga Campionilor. Al zecelea succes din campionat a venit sâmbătă, în etapa a 10-a, penultima din turul Diviziei A1, în partida jucată în Sala Polivalentă din Craiova. Echipa locală SCM Universitatea și CVM Tomis au oferit publicului un meci electrizant, cu multe faze spectaculoase, care a durat aproape două ore și jumătate! Scorul final a fost SCM U. Craiova - CVM Tomis Constanța 2:3 (16:25, 33:31, 25:21, 22:25, 11:15), ambele echipe trecând pe lângă o victorie de trei puncte. Oaspeții au câștigat lejer primul set, iar în al doilea, cel mai lung al meciului, gazdele au fructificat a opta minge de set de care au beneficiat, față de două ale constănțenilor. Craiova a condus cu 2:1 la seturi, după care campionii au revenit și s-au impus în cele din urmă cu 3:2.

S-A ACCIDENTAT ȘI ZHEKOV!

CVM Tomis a abordat meciul de la Craiova fără doi jucători importanți, extremele Dragoș Pavel și Janic. „Janic a plecat de câteva zile în Serbia, pentru a-și trata problema medicală, iar până astăzi (n.r. - duminică) încă nu s-a întors. Nu știu deocamdată dacă va juca în Belgia”, a anunțat antrenorul secund al Tomisului, Radu Began. Veștile proaste din tabăra constănțeană vin și de la Craiova: în setul al treilea, Zhekov s-a accidentat (entorsă la gleznă) după ce a aterizat pe piciorul lui Florin Voinea! „Este o accidentare destul de serioasă și nu știu dacă va putea juca la Roeselare”, a spus Began. Coordonatorul bulgar a fost înlocuit de Stoian, care a rămas în teren până la final. Reamintim că Tomis va juca mâine, de la ora 21.30, în etapa a patra din Liga Campionilor, pe terenul belgienilor de la Knack Roeselare.

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„A fost o victorie obținută cu mari emoții, însă ar putea fi cea mai importantă de anul acesta pentru echipa noastră. Asta pentru că am jucat fără doi jucători importanți, iar în setul al treilea s-a mai accidentat și Zhekov, care ar putea să rateze meciul din Belgia. A fost un joc de luptă, în care am demonstrat că suntem cei mai buni din țară” - Andrei Spînu (jucător CVM Tomis).

„Astăzi (n.r. - sâmbătă) am fost puțin obosiți și a mai apărut o accidentare pe parcursul meciului. Cu toate astea, cred că am fost mai echipă, am fost uniți și am reușit să câștigăm. Am crezut în victorie, dar nu mă așteptam să fie așa greu. Sper să terminăm turul neînvinși, după meciul cu Dinamo” - Adrian Aciobăniței (jucător CVM Tomis).

„A fost un meci foarte greu, câștigat în condiții deosebite, fără doi titulari și fără coordonatorul titular din setul al treilea. Am început foarte bine, iar setul al doilea a fost foarte disputat. Dacă îl câștigam și pe acesta, cred că am fi cucerit toate cele trei puncte, dar trebuie să ne bucurăm și pentru această victorie de două puncte” - Radu Began (antrenor secund CVM Tomis).

„Păcat că, din nou, după ce conducem cu 2-1 nu putem să obținem o victorie de trei puncte. Nu cred că o să mai avem ocazia să prindem Constanța în postura aceasta. A avut câțiva jucători lipsă, acest lucru se vedea și trebuia să profităm” - Florin Voinea (jucător Craiova).

„Am început destul de ezitant, în fața unei echipe solide, cu o apărare foarte bună, cu un joc foarte bine organizat, cu jucători de calibru. Dacă treceam peste acest trac al debutului, eu zic că scoteam mai mult astăzi. Poate că i-am respectat prea mult pe adversari, nu am jucat atât de degajat şi atât de liniştit cum ne-am fi dorit. Până la urmă, trebuie să recunosc că băieţii au făcut tot ce au putut, dar, din păcate, am jucat iarăși cinci seturi. Este un meci care ne-a epuizat și sunt foarte îngrijorat, pentru că marți jucăm returul cu Kecskemet, din Cupa CEV” - Dănuț Pascu (antrenor principal Craiova).

Au evoluat formațiile: Craiova (antrenori Dănuţ Pascu şi Claudiu Mitru): Bicanin - Lică 28p (4 blocaje), Ghionea 12p (3 blocaje), Turanjanin 6p, Voinea 7p, Ene și Mărieş - libero (au mai jucat: Milev 16p, Manda 1p, Ion-Velicu 1p); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev și Radu Began): Zhekov 3p - Simeonov 30p (3 ași), Spînu 14p (4 blocaje), Laza 10p, Petkov 16p, Aciobăniței 9p și Rosic - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Stancu, Stoian).

Celelalte rezultate din etapa a 10-a: Steaua București - VCM Piatra Neamţ 2:3 (25:16, 25:22, 27:29, 31:33, 9:15); Explorări Baia Mare - Arcada Galați 2:3 (23:25, 25:20, 16:25, 25:18, 10:15); CSVM Zalău - Unirea Dej 3:0 (25:18, 25:16, 25:17); Phoenix Şimleu Silvaniei - CSM Bucureşti 3:1 (20:25, 25:23, 25:14, 25:18); Dinamo Bucureşti - Banatul Caransebeș 3:2 (25:19, 25:21, 21:25, 23:25, 15:12).

Clasament: 1. CVM TOMIS CONSTANŢA 28p (setaveraj 30:7); 2. CSVM Zalău 26p (27:7); 3. Dinamo Bucureşti 23p (26:11); 4. SCM U. Craiova 20p (25:16); 5. CSM Bucureşti 15p (22:18); 6. Arcada Galaţi 13p (19:22); 7. VCM Piatra Neamţ 12p (17:22); 8. Explorări Baia Mare 11p (15:24); 9. Phoenix Șimleu 10p (13:23); 10. Unirea Dej 9p (12:24); 11. Banatul Caransebeș 8p (14:26); 12. Steaua Bucureşti 5p (8:28).

