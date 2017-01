CVM Tomis s-a înscris în Champions League

Club Volei Municipal Tomis Constanța, echipa care a dominat voleiul masculin autohton în ultimii zece ani, devenind de șase ori campioană a României și câștigând de opt ori Cupa României, a reușit în acest an și cea mai bună performanță în noul format al Ligii Campionilor pentru o formație românească, calificarea în faza Play-off 12 din postura de câștigătoare de grupă. În urma rezultatelor foarte bune obținute de CVM Tomis în cea mai puternică întrecere voleibalistică intercluburi, România are dreptul să participe în sezonul 2015-2016 al Champions League, direct, cu două formații, campioana și vicecampioana.

Cu toate că în ultima perioadă veștile din tabăra Tomisului nu erau dintre cele mai bune, din cauza problemelor financiare, iată că iubitorii voleiului constănțean, care au arătat că sunt alături de echipă în meciul decisiv al finalei cu CSVM Zalău, purtând formația de la țărmul mării spre victorie, au motive de bucurie. Directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr, a anunțat, în exclusivitate pentru cotidianul „Telegraf”, participarea campioanei României și în ediția viitoare a Champions League.

„În condițiile în care am observat că suntem singura formație care mai poate face performanță la Constanța, am decis să ne înscriem în Liga Campionilor pentru al patrulea sezon consecutiv. La această decizie a contribuit și publicul constănțean, prin prezența numeroasă din finala campionatului, la Sala Sporturilor, iar gestul lor a contat enorm, astfel că așteptăm ca iubitorii voleiului să fie alături de noi în continuare. În plus, nu ne puteam permite, în condițiile în care am câștigat pe teren dreptul de a participa în Liga Campionilor, să nu reprezentăm Constanța și România în cea mai puternică întrecere voleibalistică intercluburi. Sper ca cei care ne pot susține să înțeleagă dorința noastră de a face, în continuare, performanță și că trebuie să fie alături de noi. De asemenea, așteptăm și sponsorii să vină lângă noi, deoarece noi suntem sportivi, nu politicieni. Până la 20 mai trebuie achitată și taxa de participare, în valoare de 25.000 de euro, așa că orice sprijin este binevenit. Acum, principalul obiectiv este păstrarea pe banca tehnică a antrenorului principal Martin Stoev”, a declarat Serhan Cadâr.

Iar replica lui Martin Stoev la o nouă provocare lansată de clubul constănțean nu a întârziat să apară: „Am un raport de amiciție cu Buly (n.r. - Bulent Cadâr), team-managerul CVM Tomis Constanța, și cu tatăl său, Serhan Cadâr, și pot spune că acesta este unul dintre motivele pentru care îmi doresc să merg mai departe cu Tomis. Ca obiectiv, pot să vă spun în acest moment că voi încerca să fac un salt de calitate. Noi vom face tot posibilul să păstrăm nivelul înalt la care am jucat”.