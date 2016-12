CVM Tomis s-a întors de la Dobrici şi pleacă la... Cluj

Jucătorii de la CVM Tomis Constanţa au revenit sâmbătă din Bulgaria, după zece zile petrecute la Dobrici, în cantonament. Antrenorul Martin Stoev a profitat de faptul că echipa sa nu a jucat în campionat două sâmbete consecutive pentru a-şi supune jucătorii unor antrenamente foarte tari, fizice şi tehnico-tactice. O perioadă de pregătire foarte bună, mai ales că bulgarul a preluat echipa la începutul lunii ianuarie, după ce jucătorii de la Tomis avuseseră aproape două săptămâni libere.

„A fost un cantonament util, pentru că ne-am pregătit foarte bine şi am recuperat câţiva jucători care aveau probleme fizice. A fost bună pauza şi pentru că urmează aceste patru-cinci zile în care vom fi plecaţi din oraş, apoi, timp de două săptămâni, vom juca şi miercurea, şi sâmbăta, până la finalul returului, aşa că vom avea foarte puţin timp pentru antrenamente. Sunt foarte mulţumit de modul cum au lucrat toţi jucătorii în cantonamentul de la Dobrici”, a declarat Stoev. „Ne-am antrenat din greu la Dobrici. Ne-a fost gândul doar la treabă şi la cum să ne pregătim mai bine pentru meciurile foarte dificile care ne aşteaptă în play-off. Va fi cea mai importantă perioadă a sezonului, în care vom încerca să câştigăm titlul şi Cupa României. Cred că am făcut o treabă foarte bună acolo şi că avem acum un avantaj faţă de celelalte echipe, care în această perioadă au avut meciuri de campionat”, a afirmat extrema Milos Terzic. „A fost un cantonament reuşit din punctul meu de vedere, am avut condiţii de pregătire foarte bune, am avut tot ce ne-a trebuit. Sperăm ca rezultatele acestui stagiu de pregătire să se vadă în faza finală a campionatului, respectiv în play-off. A fost util pentru că am avut ocazia să lucrăm anumite elemente pe care nu le-am făcut până acum, iar antrenorul a avut posibilitatea să lucreze analitic câteva probleme ale echipei”, a spus centrul Sergiu Stancu.

VOLEIBALIŞTII CONSTĂNŢENI PLEACĂ ASTĂZI LA CLUJ. CVM Tomis Constanţa va juca săptămâna aceasta două partide oficiale, ambele în deplasare. Miercuri, de la ora 16.00, va evolua la Cluj, cu Universitatea (meciul este o restanţă din etapa a 16-a), iar sâmbătă la Şimleul Silvaniei, cu Phoenix (joc din etapa a 18-a). Voleibaliştii constănţeni au plecat în această dimineaţă spre Cluj, acolo unde mâine vor întâni ultima clasată din Divizia A1, echipă care nu a acumulat niciun punct în 15 partide.