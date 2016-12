CVM Tomis se gândeşte doar la victorie

Sâmbătă, de la ora 17.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui meciul dintre CVM Tomis şi Unirea Dej, contând pentru etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin. În ultimele sezoane, Unirea a constituit mai mereu “o nucă greu de spart” pentru constănţeni. În campionatul trecut, Tomis a câştigat ambele partide cu scorul de 3:2, dar a pierdut astfel două puncte, iar acum două sezoane Unirea a obţinut o victorie-şoc în Sala Sporturilor, cu 3:1! Acea înfrângere din februarie 2010, prima în campionat după mai bine de trei ani, într-un meci jucat în Sala Sporturilor din Constanţa, a dus şi la despărţirea Tomisului de antrenorul canadian Stelio De Rocco.

Acum, constănţenii vin după şase succese şi o înfrângere, chiar etapa trecută, la Zalău, şi vor să reînnoade şirul victoriilor. „Cu siguranţă nu va fi uşor, pentru că noi cu Dejul am avut întotdeauna meciuri aprig disputate. Nu avem amintiri prea plăcute de la partidele cu ei, dar jucăm acasă şi sperăm să câştigăm”, spune Radu Began, căpitanul Tomisului. „Unirea este o echipă de mijlocul clasamentului, care joacă bine acasă, dar a jucat bine şi în deplasarea de la Piatra Neamţ. Nu trebuie să o subevaluăm, trebuie să jucăm cât mai bine, pentru că venim după eşecul de la Zalău şi ne-am pierdut puţin ritmul. Ne lipsesc câţiva jucători şi nu ne putem antrena în condiţii optime. Nu am 12 oameni la pregătire. În plus, venim după deplasarea la Zalău, cu patru zile pe drum şi cu antrenamente pierdute”, afirmă antrenorul principal Martin Stoev.

Partida va avea loc pe suprafaţa specială pentru Liga Campionilor, montată deja în Sala Sporturilor pentru jocul de marţi, dintre campioana României la volei feminin, CV 2004 Tomis Constanţa, şi Azerrail Baku. „Este o suprafaţă diferită, pe care nu se joacă în campionatul nostru, dar nu pune probleme deosebite. Chiar e mai bine să jucăm pe ea”, consideră Began, deja familiarizat cu această suprafaţă de la partidele pe care naţionala României le-a susţinut în Liga Europeană, astă vară. Meciul CVM Tomis - Unirea Dej va fi transmis în direct de Neptun TV.

Celelalte jocuri programate sâmbătă în etapa a 8-a: Dinamo Bucureşti - Remat Zalău (ora 12.00); U. Timişoara - CSM Bucureşti (ora 12.30); VCM Piatra Neamţ - CSU Galaţi (ora 17.00). Partidele Explorări Baia Mare - U. Cluj 3:1 (25:19, 24:26, 25:17, 25:20) şi SCM U. Craiova - Steaua Bucureşti 3:0 (26:24, 25:15, 25:23) s-au jucat vineri.

Clasament: 1. Remat Zalău 21p (setaveraj: 21:1); 2. VCM Piatra Neamţ 17p (20:11); 3. CVM TOMIS CONSTANŢA 16p (19:7); 4. Dinamo Bucureşti 16p (19:9); 5. Explorări Baia Mare 16p/8j (19:13); 6. Unirea Dej 12p (15:11); 7. Steaua Bucureşti 12p/8j (14:15); 8. SCM U. Craiova 9p/8j (12:15); 9. CSM Bucureşti 6p (8:16); 10. U. Cluj 6p/8j (9:21); 11. CSU Galaţi 1p (4:21); 12. U. Timişoara 0p (1:21).