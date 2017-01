CVM Tomis se gîndeşte deja la Izmir

Au rămas mai puţin de două săptămîni pînă la turneul Final Four de la Izmir, contînd pentru GM Capital Challenge Cup la volei masculin. Calificată în premieră în semifinalele unei competiţii europene inter-cluburi, CVM Tomis Constanţa pregăteşte cu maximum de atenţie primul meci pe care îl va susţine în Turcia, cel cu polonezii de la Jastrzebski Wegiel, programat pe 21 martie. Antrenorul Stelio De Rocco a dozat deja antrenamentele în aşa fel încît campioana României să prindă vîrful de formă la sfîrşitul săptămînii viitoare! „Poate că sîntem puţin ieşiţi din formă în acest moment, se simte puţin şi oboseala acumulată în urma unor antrenamente fizice mai tari. Însă de la meci la meci ne vom reveni în formă, astfel încît să ajungem la maxim cînd vom disputa meciurile de la Izmir”, a explicat extrema Florin Voinea evoluţia sub aşteptări a echipei constănţene în primele două seturi ale jocului de sîmbătă cu Steaua. A fost un meci în care la Tomis au evoluat toţi jucătorii trecuţi pe foaie, cu excepţia lui Mihăilă, la fel cum s-au petrecut lucrurile şi în meciurile precedente, cu Dinamo în Cupa României şi cu Buzăul în campionat. „Deja ne gîndim la acel turneu final de la Izmir, iar în ultimele partide au intrat pe teren toţi jucătorii din lot, pentru ca fiecare să prindă încredere în el şi să aibă destule meciuri în picioare. Eu zic că nu sîntem într-o formă maximă acum, pentru că această formă maximă nu o poţi menţine un timp prea lung. Sper să prindem vîrful de formă atunci cînd va fi important!”, a declarat şi „căpitanul” Radu Began. „Este extraordinar să ai la dispoziţie un asemenea lot, cu rezerve de valoare care oricînd pot să aducă un plus în jocul echipei. Este foarte important ca toţi componenţii lotului să aibă oportunitatea de a juca, pentru a fi pregătiţi cînd va fi nevoie de ei. Este mai mult un scop decît o strategie!”, a explicat De Rocco desele schimbări efectuate în echipă pe parcursul meciurilor din ultima perioadă. Antrenorul canadian a ţinut să evidenţieze evoluţia lui Arvydas Miseikis din partida cu Steaua, în care tînărul jucător lituanian „a avut un procentaj foarte bun, de circa 70%”. Probabil că şi miercuri, cînd Tomis va întîlni pe teren propriu formaţia Ştiinţa Bacău, în ultima etapă a Diviziei A1, vom vedea la lucru cît mai mulţi dintre cei 12 voleibalişti trecuţi pe foaia de joc. Meciul dintre CVM Tomis şi Ştiinţa Bacău, programat în Sala Sporturilor, de la ora 15.00, a fost devansat la cererea constănţenilor, care vor să aibă mai multe zile la dispoziţie pentru a pregăti turneul final de la Izmir.