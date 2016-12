CVM Tomis se întoarce cu un punct de la Istanbul

CVM Tomis Constanţa a mai obţinut un rezultat foarte bun în Liga Campionilor la volei masculin, reuşind să acumuleze încă un punct în clasament după etapa a patra din faza grupelor. Aseară, în sala Burhan Felek din Istanbul, vicecampioana României a pierdut în faţa echipei locale Fenerbahce Grundig, scor 3:2 (25:18, 24:26, 25:23, 20:25, 15:8) pentru campioana Turciei, însă regulamentul competiţiei le-a acordat gazdelor doar două puncte în clasament, învinşii primind şi ei un punct. Tomis şi-a asigurat astfel locul 3 în grupă, în proporţie de 75%, fiind greu de crezut că turcii vor obţine vreo victorie în ultimele două etape.

Fenerbahce a jucat şi aseară cu un coordonator de 18 ani, Ekşi nefiind trecut nici măcar pe foaia de arbitraj! Chiar şi aşa, gazdele au început foarte bine partida şi au controlat primul set, în care oaspeţii au greşit multe servicii. Gacic a început setul 2 cu Bojic în locul lui Borota şi Stancu în locul lui Spînu, iar meciul s-a echilibrat. Tomis s-a impus în prelungiri şi a restabilit egalitatea la seturi, însă Fener şi-a revenit repede, câştigând la limită setul 3. Campioana Turciei părea capabilă să se impună cu 3:1, dar a rămas fără Marshall, care s-a accidentat la gleznă spre finalul setului 3, a strâns din dinţi, a rămas în teren, apoi a cerut schimbare după câteva mingi jucate din setul 4! De la 13:9 scorul a devenit 13:14 pe serviciul lui Spînu, perioadă în care Terzic şi Stancu l-au blocat de trei ori pe Miljkovic! În continuare, Tomis a controlat setul şi a trimis disputa în tie-break. Setul decisiv i-a aparţinut de departe lui Miljkovic, care şi-a încununat evoluţia de excepţie din acest meci (32 de puncte în total, 63% procentaj la atac!), iar Fener a obţinut prima victorie în Ligă, după două ore şi un sfert de joc. De la Tomis cele mai multe puncte le-au reuşit Bojic (revenit în echipă după câteva meciuri în care nu a jucat), cu 18p, şi Ojansivu, cu 16p.

Au evoluat formaţiile: Fenerbahce (antrenori Daniele Bagnoli şi Fabio Soli): Koy - Miljkovic, Bjelica, Başaran, Cernic, Marshall şi Kilic-libero (au mai jucat: Toy, Dogan şi Hazirol-libero); CVM Tomis (antrenori Radovan Gacic şi Erkan Togan): Gonzalez - Ojansivu, Spînu, Bojovic, Terzic, Borota şi Samardzic-libero (au mai jucat: Bojic, Stancu, Merkushev şi Lescov).

DECLARAŢII DUPĂ MECI.

„Trebuie să ne mulţumim cu acest punct, pentru că Fenerbahce a jucat mult mai bine decât la Constanţa. În special Miljkovic, care a fost aproape fără greşeală, şi Marshall, care au reuşit multe puncte. Noi am greşit prea multe servicii (n.r. - 21 în total), motiv pentru care am pierdut setul 3. Cred că trebuie să fim mulţumiţi că am luat 4 puncte din 6 cu Fenerbahce, nu cred că se gândea cineva că vom reuşi o asemenea performanţă” - Radovan Gacic (antrenor principal CVM Tomis)

„Din păcate am intrat mai greu în meci, dar după aceea am jucat la adevărata noastră valoare. Am pregătit bine meciul din punct de vedere tactic, dar nu am reuşit să anihilăm superjucători ca Miljkovic şi Marshall, ca să ne întoarcem acasă cu un rezultat pozitiv” - Sergiu Stancu (jucător CVM Tomis).

Celălalt joc din etapa a patra a Grupei E, Dinamo Moscova - PGE Skra Belchatow, va avea loc astăzi, de la ora 18.00. Clasament: 1. PGE Skra Belchatow 9p/3j (setaveraj: 9:1); 2. Dinamo Moscova 6p/3j (7:4); 3. CVM Tomis Constanţa 4p (5:9); 4. Fenerbahce Grundig Istanbul 2p (4:11). A doua reprezentantă a României în Liga Campionilor, Remat Zalău, a fost învinsă ieri de francezii de la Arago de Sete, scor 2:3 (18:25, 25:23, 22:25, 25:16, 10:15).