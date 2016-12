CVM Tomis şi Dinamo îşi vor disputa primul loc în sezonul regulat

Ultima etapă a sezonului regulat în Divizia A1 la volei masculin programează sâmbătă, la Constanţa, în Sala Sporturilor, de la ora 17.00, meciul dintre Club Volei Municipal Tomis (locul 1, 38p) şi Dinamo Bucureşti (locul 2, 37p). Partida are o miză dublă pentru cele două formaţii, care îşi vor disputa primul loc în sezonul regulat, dar rezultatul va conta şi în faza finală a campionatului, dacă bucureştenii vor ajunge în turneul 1-4! Într-adevăr, teoretic încă mai este posibil ca Dinamo să nu termine sezonul regulat pe una dintre primele patru poziţii!!! Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie îndeplinite trei condiţii: Remat Zalău să câştige pe teren propriu în faţa lui Torpi Tg. Mureş, Explorări Baia Mare să câştige cu 3:0 meciul din deplasare cu VCM Piatra Neamţ, iar Dinamo să piardă cu 0:3 sau 1:3 jocul de la Constanţa. Dacă va pierde cu 2:3, Dinamo intră în turneul locurilor 1-4 indiferent de celelalte rezultate din ultima etapă. Mai mult, o victorie la Constanţa le-ar netezi bucureştenilor drumul spre titlu, pentru că ar intra în turneul final cu cinci victorii, două mai mult decât Remat Zalău şi trei mai mult decât CVM Tomis şi Unirea Dej. „Meciul cu Dinamo de sâmbătă este foarte important pentru noi. Este un meci capital, în care trebuie neapărat să câştigăm, pentru a intra în turneul 1-4 cu trei victorii”, consideră antrenorul principal interimar al constănţenilor, Mircea Dudaş. „Avem nevoie de victorie cu Dinamo. Altă şansă nu avem pentru a ne păstra şansele la titlu. Cred că suntem favoriţi, pentru că în acest campionat am jucat în general foarte bine pe teren propriu”, consideră Filip Despotovski, coordonatorul de joc al Tomisului. „Cred că în acest ultim meci din sezonul regulat ei au mai mult de pierdut decât de câştigat. Noi vrem să jucăm cât mai bine în faţa propriilor suporteri şi să ne revanşăm după ce în ultima partidă susţinută acasă am pierdut (n.r. - 1:3 cu Unirea Dej)”, spune centrul Ihosvany Hernandez. Mircea Dudaş nu face un capăt de ţară nici dintr-o eventuală înfrângere în etapa de sâmbătă. „Nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla, pentru că mai urmează 12 meciuri în turneele finale. Au fost echipe care au plecat cu două-trei puncte dezavantaj şi au reuşit să egaleze sau chiar să întreacă prima clasată din sezonul regulat”, a explicat Dudaş.