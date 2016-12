CVM Tomis şi Explorări Baia Mare reeditează finala Cupei României

Sîmbătă după-amiază, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa va avea loc meciul dintre CVM Tomis şi Explorări Baia Mare, contînd pentru etapa a doua din Divizia A1 la volei masculin. Cele două formaţii se reîntîlnesc după numai o săptămînă de la finala Cupei României, desfăşurată la Botoşani, partidă în care cîştig de cauză au avut constănţenii, cu 3:0. De data aceasta, formaţia pregătită de Stelio De Rocco va evolua pe teren propriu, motiv pentru care porneşte cu prima şansă la victorie. „Consider că în sala noastră jucăm mai bine, sîntem obişnuiţi să avem repere la serviciu. Dacă servim bine şi le vom pune probleme la preluare, cred că avem şanse mai mari să blocăm bine şi să ne distanţăm pe tabelă. Sper să batem din nou cu 3:0, dar pînă la urmă nu contează scorul, ci victoria. Vrem ca nivelul nostru de joc să crească de la meci la meci”, a declarat Sebastian Firpo, coordonatorul Tomisului. „Baia Mare este o formaţie foarte bună şi nu mai contează că am învins-o în finala Cupei României. Dacă nu jucăm sîmbătă la capacitate maximă, adversarii ne pot suprinde”, consideră, prudent, Toon Van Lankvelt. Canadianul, ultima achiziţie a grupării de pe Litoral, spune că s-a obişnuit deja cu România: „M-am acomodat bine la Constanţa, am fost bine primit de coechipieri, iar cei din conducerea clubului au avut grijă ca totul să fie în ordine.” Extrema Tomisului a vorbit şi despre formaţiile care i-au atras atenţia la Botoşani: „Am avut o săptămînă pozitivă, cu victoria din cupă, după un turneu în care am văzut mai multe echipe româneşti. Prima mea impresie este una bună, pentru că sînt mai multe formaţii de calitate în campionat, cum ar fi Zalău, Dinamo sau Baia Mare. Va trebui să ne pregătim foarte bine în fiecare săptămînă şi să fim siguri că vom juca la nivelul nostru maxim pentru a fi siguri că vom cîştiga titlul”.

Celelalte partide ale etapei: Dacia Buzău - Steaua Bucureşti; U. Cluj - Remat Zalău; SCM U. Craiova - Unirea Dej; CVM Braşov - Dinamo Bucureşti. Meciul Torpi Tg. Mureş - VCM Piatra Neamţ se joacă luni, de la ora 16.00. Partida Unirea Dej - Torpi Tg. Mureş, contînd pentru prima etapă, a fost cîştigată de gazde, cu 3:0 (25:21, 25:14, 25:23).