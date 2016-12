CVM Tomis şi-a atins obiectivul la Cluj-Napoca

CVM Tomis Constanţa a obţinut sâmbătă, la Cluj-Napoca, a treia victorie consecutivă în deplasare, 3:0 cu Universitatea, după 3:1 la Craiova şi Piatra Neamţ. Această serie de succese a atenuat puţin impresia lăsată de eşecul pe teren propriu cu Unirea Dej şi a calificat echipa de pe Litoral în turneul locurilor 1-4. „Echipa noastră nu a jucat la sută la sută din capacitate în meciul de la Cluj. Consider că a fost un meci mai slab al nostru, dar cu toate astea ne-am impus cu 3:0. Cred că drumul foarte lung şi-a pus amprenta pe evoluţia jucătorilor, dar important este că am câştigat punctele şi avem şanse mari să terminăm pe primul loc în sezonul regulat”, a declarat Mircea Dudaş, antrenorul principal interimar al Tomisului. „Am jucat bine în meciul de la Cluj, pe care l-am abordat relaxaţi, fără presiune. Doar în primul set au fost ceva probleme, dar apoi totul a fost mai simplu”, a spus Filip Despotovski, titular pe postul de coordonator la Tomis. „Un meci în care am jucat bine, în ciuda drumului foarte lung pe care l-am făcut până acolo”, a completat cubanezul Ihosvany Hernandez, revenit în formula de start după o perioadă în care a acuzat urmările unei accidentări.

Sezonul regulat în Divizia A1 la volei masculin se va încheia sâmbătă, când vor avea loc partidele etapei a 22-a. Primele două clasate, CVM Tomis Constanţa (38 de puncte) şi Dinamo Bucureşti (37p), se vor înfrunta în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 17.00, în meciul care va decide câştigătoarea sezonului regulat. Began şi compania îşi vor păstra poziţia fruntaşă în cazul unei victorii, dar şi dacă pierd cu 2:3. În acest ultim caz însă, Dinamo intră în turneul 1-4 cu cinci victorii şi o înfrângere, iar CVM Tomis cu două victorii şi patru înfrângeri. Asta ar însemna trei puncte în plus pentru bucureşteni, un avantaj care poate fi decisiv în lupta pentru titlu.