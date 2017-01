CVM Tomis şi-a făcut singură Paştele fericit

Trei meciuri, trei victorii, un singur set pierdut! Acesta a fost bilanţul echipei constănţene Club Volei Municipal Tomis în turneul de la Piatra Neamţ, al treilea din play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin. Jucătorii antrenaţi de Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov şi-au îndeplinit obiectivul propus pentru acest turneu şi îl vor aborda pe ultimul, la Bucureşti, avînd două puncte mai mult şi un setaveraj superior faţă de Dinamo Bucureşti, a doua clasată. Sub Pietricica, rivalii la titlu au reuşit o singură victorie, 3-0 cu Steaua, cedînd cu 1-3 în faţa Tomisului şi cu 2-3 în meciul jucat cu formaţia locală. “Toată lumea - jucători, antrenori, conducători - s-a mobilizat şi echipa este într-o formă maximă. Mă bucur să putem aduce constănţenilor titlul şi Cupa României”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis, imediat după ce jucătorii de pe Litoral oferiseră echipei gazdă o lecţie de volei: 3-0 în numai 56 de minute! După evoluţia de joi, care i-a redus la tăcere şi pe inimoşii suporteri ai gazdelor, era, în sfîrşit, mulţumit şi exigentul Cannestracci... “Este bine că ne continuăm seria de victorii, că echipa joacă la fel de bine şi în prima zi, dar şi în ultima zi a turneului. Este încă o dovadă a pregătirii fizice exemplare pe care o au jucătorii. Vom avea acum 3-4 zile de pauză şi apoi vom reveni la pregătiri, cu gîndul la Cupă mai întîi, apoi la ultimul turneu din campionat”, a declarat tehnicianul argentinian.

Din păcate, turneul de sub Pietricica s-a desfăşurat sub semnul tragediilor. A fost mai întîi drama lui Florin Voinea, care a fost anunţat cu o zi înainte de startul turneului că tatăl său a încetat din viaţă, apoi groaznicul accident rutier în care au decedat doi jucători de la Volei Club Municipal Rm. Sărat, Gabriel Trandafir şi Lucian Mocanu, în timp ce coechipierul lor Cristian Porumbescu a intrat în comă şi este internat în spital. “Turneul a fost cam trist, nu prea mai contează meciurile de volei cînd colegii de la Rm. Sărat şi-au pierdut viaţa atît de tineri. Luni, coechipierul nostru Florin Voinea şi-a pierdut tatăl, iar în acest turneu noi am jucat şi pentru el”, spunea după ultimul meci Radu Began, întristat de evenimentele tragice petrecute săptămîna aceasta. Voleibaliştii de la Tomis au jucat toate meciurile cu banderole negre pe braţ, dinamoviştii au purtat doliu joi, iar înaintea partidelor din ultima zi s-au păstrat momente de reculegere.

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti, jucătorii, antrenorii şi oficialii formaţiei Club Volei Municipal Tomis urează constănţenilor multă sănătate, bucurii şi tradiţionalul “Paşte Fericit!” Totodată, conducerea clubului constănţean mulţumeşte suporterilor pentru sprijinul acordat într-un sezon la finalul căruia toată lumea vrea să sărbătorească obţinerea primului titlu din istoria voleiului de la ţărmul mării.