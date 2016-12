CVM Tomis şi-a îndeplinit primul obiectiv al sezonului

La doar o săptămînă după prima etapă a campionatului intern, voleiul românesc şi-a stabilit deja întîia laureată a sezonului. Noul sistem de desfăşurare al Cupei României, într-un singur oraş, pe durata a patru zile, i-a surprins puţin pe unii antrenori, nevoiţi să accelereze ritmul pregătirilor pentru a putea cîştiga competiţia. CVM Tomis Constanţa, echipă abonată la trofeu în ultimii cinci ani, şi-a adăugat în palmares şi a şasea Cupă a României, după victorii cu 3:0 în faţa rivalelor din Zalău (în semifinală) şi Baia Mare (în finală). „E un simţămînt ciudat să joci doar o etapă din campionat şi deja să cîştigi Cupa României. A fost un turneu bun pentru pregătire şi pentru a vedea care sînt minusurile echipei, problemele la care mai trebuie să lucrăm. A fost bine că am rezistat fizic la trei meciuri jucate în trei zile. Cred că ne-au ieşit bine blocajele şi jocul cu centrii, dar mai avem de îmbunătăţit conlucrarea cu extremele şi universalul. Am jucat simplu pe faza ofensivă şi cred că putem să îmbunătăţim şi acest aspect”, consideră Sebastian Firpo, coordonatorul de joc al echipei de pe Litoral. „Cred că echipa a arătat că lucrează bine la antrenamente şi am cîştigat un trofeu important pentru clubul nostru. Este un titlu important şi pentru mine, la numai două luni de cînd am venit la Constanţa”, a declarat Ihosvany Hernandez, cubanezul transferat de Tomis în această vară. „Eram obişnuiţi să jucăm finala Cupei României la sfîrşitul sezonului, nu la început, aşa că este puţin ciudat să ne îndeplinim un obiectiv încă din toamnă. Sînt mulţumit de felul cum a jucat echipa la Botoşani, de modul cum a progresat de la zi la zi. Cred că am arătat bine pe teren, în special în meciul cu Zalăul. Înainte de finală, le-am spus jucătorilor că trebuie să avem mult respect pentru cei din Baia Mare, deoarece au reuşit calificarea în finală. Le-am spus că probabil Dinamo i-a subestimat şi că noi nu trebuie să facem aceeaşi greşeală, că nu trebuie să le oferim oportunităţi. Cu toate acestea, în primul şi al treilea set, cînd aveam avans pe tabelă, le-am permis să se apropie, ceea ce nu vreau să se mai repete şi în alte meciuri”, a declarat antrenorul principal Stelio De Rocco. Sîmbătă, Tomis va susţine meciul din etapa a 2-a Diviziei A1, în compania formaţiei cu Explorări Baia Mare, adversara din finala Cupei României. Partida este programată în Sala Sporturilor din Constanţa, de la ora 17.00.