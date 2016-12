CVM Tomis şi-a reluat antrenamentele la Constanţa

Voleibaliştii de la CVM Tomis Constanţa au efectuat ieri, în Sala Sporturilor, primul antrenament în efectiv complet de la startul pregătirilor! Reamintim că Andrei Spînu a fost plecat în ultimele trei săptămâni la echipa naţională, cu care a participat, până duminică, la turneul din Olanda, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial, iar egipteanul Reda Haikal a venit în România la începutul lunii octombrie şi nu a putut ajunge în Bulgaria, la turneul de la Gabrovo, pentru că nu a reuşit să obţină viza. Acum, antrenorii Martin Stoev şi Radu Began au la dispoziţie 15 zile pentru a omogeniza cât mai bine formula de echipă cu care vor aborda primul meci din Liga Campionilor, programat peste două săptămâni, la 23 octombrie, pe terenul lui Hypo Tirol Innsbruck.

În turneele de la Istanbul şi Gabrovo, Dragoş Pavel a fost titularizat pe postul de universal, unde joacă şi Reda Haikal, iar Sergiu Stancu şi Joao Dias Massinatori au fost cei doi centri. Reamintim că Tomis a câştigat ambele turnee de verificare disputate în Turcia şi Bulgaria, reuşind să se impună în cinci dintre cele şase meciuri jucate.

„La Istanbul, calitatea jocului a fost foarte bună. La Gabrovo nu am jucat la fel de bine, dar am câştigat toate partidele, ceea ce este, până la urmă, important. Nici condiţiile de acolo nu au fost prea bune, pentru că frigul de afară se simţea şi în sală. Victoriile acestea au fost foarte importante, pentru că suntem o echipă cu totul nouă şi avem nevoie de încredere”, a declarat coordonatorul bulgar Andrey Zhekov, desemnat noul căpitan al Tomisului. „Nivelul de joc al echipei nu este deloc rău la ora actuală, pentru că la Istanbul am întâlnit trei formaţii de top, Galatasaray Istanbul, Istanbul BBSK şi Olympiacos Pireu, şi cred că am evoluat destul de bine. Condiţiile de la Gabrovo nu au fost la fel de bune, şi mă refer aici la cazare, masă, sală de joc. A fost foarte frig în sală în timpul meciurilor şi am început destul de greu. Practic, la fiecare meci, abia din setul al doilea începeam să jucăm la adevărata noastră valoare. Ne-am adaptat destul de greu, pentru că am venit de la 30 de grade, câte erau la Istanbul, la cele numai trei grade la Gabrovo”, a adăugat antrenorul principal Martin Stoev.

Pentru CVM Tomis, sezonul intern va debuta la 19 octombrie, când va primi vizita unei nou-promovate, CS Arcada Galaţi, în etapa a 2-a a Diviziei A1 (campionii stau în runda inaugurală, programată miercuri, 16 octombrie). Sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 12.00, voleibaliştii constănţeni vor susţine un ultim meci de verificare, cu Dinamo Bucureşti, în Capitală.