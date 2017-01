CVM Tomis şi-a reluat antrenamentele la Constanţa

După un stagiu de pregătire de două săptămîni la Buşteni, jucătorii de la Club Volei Municipal Tomis au revenit sîmbătă la Constanţa. Doar duminică a fost zi liberă pentru voleibalişti, pentru că ieri au avut în program două antrenamente, cu sală de forţă în cursul dimineţii şi pregătire cu mingea după-amiaza, în Sala Tomis. Antrenorii Stelio De Rocco şi Massimiliano Giaccardi au la dispoziţie 13 jucători: Sergiu Ilieş, Miklos Toronyai (ridicători), Erkan Togan, Boris Iankov (universali), Radu Began, Goran Ivkovici, Tim May (centri), Florin Voinea, Ashlei Nemer, Daivison Ferreira da Silva „Dede”, Gustavo Meyer Suarez (extreme), Mihai Mihăilă şi Răzvan Tănăsescu (libero). Prima întîlnire a noului Tomis cu publicul constănţean va avea loc chiar săptămîna aceasta, cînd Sala Sporturilor va găzdui Cupa Mării Negre, de joi şi pînă duminică.

Ultima noutate din lotul constănţean este americanul Tim May, care a sosit în România săptămîna trecută şi a făcut joncţiunea cu echipa la Buşteni. Are 28 de ani, 2,04 m înălţime, 102 kg şi joacă pe postul de centru. A mai evoluat în Europa la Klagenfurt (Austria) în sezonul 2002-03, la Soria (Spania) în 2003-04, la Panerythikos Atena (Grecia) în 2005-06 şi la Patras (Grecia) în prima jumătate a sezonului trecut. În sezonul 2004-05 şi în primăvara acestui an a activat ca antrenor de volei la un colegiu din SUA. La Constanţa mai este aşteptat un jucător pe postul de centru: americanul Andy Hein, 22 de ani, 2,11 înălţime. Acesta, membru al lotului SUA care s-a clasat pe locul secund la Jocurile Panamericane, în iulie, va ajunge în România la începutul săptămînii viitoare.