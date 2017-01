CVM Tomis şi-a reluat antrenamentele la Constanţa

După două săptămâni în care a efectuat un cantonament în Bulgaria, la Varna, formaţia Club Volei Municipal Tomis şi-a reluat, ieri, antrenamentele la Constanţa. La prima şedinţă de pregătire desfăşurată în Sala Tomis, sub comanda tehnicienilor Martin Stoev şi Radu Began s-au pregătit zece voleibalişti: coordonatorii Andrey Zhekov şi Andrei Stoian, universalul Dragoş Pavel, centrii Andrei Spînu, Sergiu Stancu şi Joao Dias Massinatori, extremele Israel Rodriguez şi Dmitrii Bahov şi jucătorii libero Vladislav Ivanov şi Răzvan Tănăsescu. Au absentat Mihai Tarţa, Adrian Aciobăniţei, Robert Vologa şi Marius Iftime, tinerii componenţi ai campioanei României la volei masculin fiind la Buzău, pentru a susţine probele de control în vederea participării în Campionatul Naţional rezervat juniorilor şi cadeţilor, sezonul 2013-2014, iar Alexandru Zahar a fost învoit. După perioada de pregătire din Bulgaria, antrenorul principal Martin Stoev s-a declarat mulţumit, acum urmând să se lucreze din plin la consolidarea relaţiilor de joc, ţinând cont de numeroasele noutăţi din lotul Tomisului.

„Am pus mai mult accent pe latura fizică în cantonamentul de două săptămâni de la Varna, dar am început şi pregătirea tehnico-tactică. Vom continua antrenamentele în ritm susţinut, pentru a intra, uşor-uşor, în formă, astfel încât să facem faţă pe cele două fronturi, campionat şi Liga Campionilor. În privinţa ultimului jucător transferat, Bahov, pe care îl cunosc din campionatul bulgar, aştept din partea lui să-l înlocuiască cu succes pe Terzic”, a declarat Martin Stoev. „Mă bucur că am revenit la Constanţa. Voi încerca să ajut echipa şi să joc cât mai bine. Vreau să câştig trofee cu Tomis”, a spus Dmitrii Bahov. „Mă simt foarte bine la Tomis. Am efectuat o pregătire foarte bună în Bulgaria. Mai avem o lună şi jumătate de antrenamente înaintea sezonului viitor, urmează şi turneele cu meciuri de verificare, astfel că vom fi pregătiţi până la ora primului joc oficial”, consideră coordonatorul bulgar Andrey Zhekov, revenit în activitate după un an de pauză.

Înaintea startului noului sezon, CVM Tomis Constanţa va participa la două turnee la pregătire. Primul va avea loc în Turcia, la Istanbul, în perioada 27-29 septembrie, la care vor mai participa echipele Galatasaray Istanbul (organizatoarea turneului, participantă în Liga Campionilor), Istanbul BBSK (participantă în Cupa Challenge) şi Olympiacos Pireu (participantă în Liga Campionilor), iar al doilea - în Bulgaria, la Gabrovo, în perioada 3-5 octombrie, alături de echipa locală CVC (participantă în Cupa CEV), de formaţia turcă Maliye Milli Piyango Ankara (participantă în Cupa CEV) şi de echipa sârbă MOK Djerdap Kladovo (participantă în Cupa CEV).

În prima etapă a sezonului intern, programată pe 16 octombrie, CVM Tomis nu va evolua, iar în etapa a doua a Diviziei A1, echipa constănţeană va întâlni sâmbătă, 19 octombrie, pe teren propriu, în Sala Sporturilor, nou-promovata Arcada Galaţi. Primul joc în Grupa F a Ligii Campionilor va avea loc pe 23 octombrie, în deplasare, cu Hypo Tirol Innsbruck (vicecampioana Austriei, echipă care a primit wild-card). Celelalte două adversare ale Tomisului în Liga Campionilor sunt Halkbank Ankara (vicecampioana Turciei şi deţinătoarea Cupei CEV) şi Jasztrzebski Wegiel (locul 3 în Polonia în sezonul trecut).