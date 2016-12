CVM Tomis, specialistă a Cupei României

Echipa de volei masculin CVM Tomis Constanţa a confirmat şi anul acesta că a devenit o specialistă a Cupei României! Tomis a reuşit două victorii cu 3:1 în turneul final de la Piatra Neamţ, desfăşurat vineri şi sâmbătă, atât în semifinala cu CSVM Zalău, cât şi în finala cu Dinamo Bucureşti. Trofeul din 2014 este al optulea din palmaresul grupării de pe litoral, după cele şase consecutive obţinute în perioada 2005-2010 şi cel din 2013. În 2011, Tomis a fost învinsă în finală de Dinamo Bucureşti, iar în 2012 a cedat în semifinala cu Remat Zalău, care ulterior şi-a adjudecat trofeul.

La Piatra Neamţ, CVM Tomis şi-a confirmat supremaţia internă din actualul sezon, chiar dacă a cedat câte un set în ambele partide jucate. Impresia a fost că, în unele momente, voleibaliştii constănţeni nu prea şi-au luat în serios adversarii, care „au scăpat din lanţ” şi au câştigat setul 3 (zălăuanii), respectiv setul 2 (bucureştenii). Când au jucat serios şi „au călcat acceleraţia”, campionii au luat imediat avans pe tabela de scor, fără ca adversarii să mai poată riposta.

„Am controlat meciul (n.r. - finala cu Dinamo) de la un capăt la altul, am jucat cât de bine trebuia ca să obţinem victoria. Este un trofeu foarte important pentru noi, chiar dacă este Cupa României. Sper să câştigăm şi campionatul”, a declarat universalul slovac Martin Nemec. „Sunt foarte bucuros pentru victoria din Cupa României, pentru că finala nu a fost deloc uşoară. Este o victorie a echipei, toată lumea şi-a făcut foarte bine treaba pe teren. Ne dorim să câştigăm toate meciurile pe care le mai avem de jucat în continuare, în semifinala şi în finala campionatului”, a spus libero-ul bulgar Vladislav Ivanov. „Pentru noi, această cupă este foarte importantă, mai ales că am câştigat-o înaintea play-off-ului, într-o finală cu Dinamo, adversara din semifinalele campionatului. Ne dă o stare de spirit foarte bună înaintea partidelor care urmează şi sunt convins că această victorie ne va ajuta în jocurile din campionat”, a precizat centrul Sergiu Stancu. „Este o mare bucurie să vezi rezultatele muncii noastre, este o mare bucurie când ridici trofeul câştigat. Suntem încrezători în valoarea noastră şi cred că vom câştiga şi campionatul. Sper să eliminăm pe Dinamo, apoi să jucăm cât mai bine şi în finala cu Craiova sau Zalău”, a afirmat centrul Andrei Laza. „Probabil, calitatea meciului nu a fost prea bună, dar aşa este în finale. Cred că ambele echipe au luptat pentru victorie, dar noi am controlat meciul de la un capăt la altul. Chiar şi în setul pierdut, pe care chiar nu înţeleg cum de l-am pierdut. Este bine că am reacţionat la timp şi le-am câştigat pe următoarele două”, a declarat coordonatorul bulgar Andrey Zhekov, căpitanul lui CVM Tomis.

JOI, CVM TOMIS DEBUTEAZĂ ÎN PLAY-OFF Adversare în finala de sâmbătă a Cupei României, CVM Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti vor lupta şi pentru calificarea în finala Diviziei A1. Primele două meciuri din semifinalele play-off-ului se joacă săptămâna aceasta, în Sala Sporturilor din Constanţa. Meciul de joi va începe la ora 17.00, iar cel de vineri va debuta la ora 15.00. Se joacă în sistemul „cel mai bun din cinci partide”, următoarele trei fiind programate în 2 şi 3 aprilie, la Bucureşti, respectiv în 6 aprilie, la Constanţa. Meciurile 4 şi 5 se dispută doar dacă este necesar.