CVM Tomis, succes convingător în Liga Campionilor

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a debutat cu o victorie de trei puncte în actuala ediţie a Ligii Campionilor la volei masculin, obţinută aseară, la Innsbruck, în faţa echipei locale Hypo Tirol. A fost Hypo Tirol - CVM Tomis 1:3 (12:25, 21:25, 25:22, 16:25), după 104 minute de joc, iar Constanţa a devenit liderul Grupei F, cu un punctaveraj mai bun decât Halkbank Ankara (turcii au câştigat tot cu 3:1 meciul de marţi cu Jasztrzebski Wegiel). Cele două formaţii se vor întâlni miercuri 30 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, când iubitorii voleiului vor putea vedea la lucru una dintre candidatele la câştigarea trofeului pus în joc.

CVM TOMIS A AVUT EMOŢII DOAR ÎN SETUL AL TREILEA. Jucătorii constănţeni au început excelent partida de la Innsbruck. În ciuda unui start bun al gazdelor, primul set a fost la discreţia Tomisului, care a întors de la 4:6 la 21:12, încheind cu 25:14! Diferenţa a făcut-o preluarea foarte bună şi experienţa coordonatorului Zhekov (omologul său, maghiarul Kaszap, are numai 22 de ani). O injecţie de moral pentru campioana României, care a „defilat” în setul al doilea, în ciuda unei tardive reveniri a austriecilor, de la 19:13 la 23:20. A fost 25:21 pentru Tomis în setul secund, însă la 2:0 la seturi şi 7:5 în setul al treilea în favoarea Tomisului, Tirol şi-a adus aminte că este gazdă şi s-a impus cu 25:22, reducând din handicap. A fost un simplu foc de paie, pentru că Tomis s-a instalat din nou la cârma partidei. La 5:5 în setul al patrulea, antrenorul Martin Stoev a mutat inspirat, cu Dragoş Pavel în locul lui Haikal (egipteanul a greşit destul de mult ieri). La 13:11 pentru Tomis, Hypo a cerut time-out, apoi Pavel a reuşit trei puncte consecutiv, cu două atacuri şi un blocaj. S-a făcut apoi 17:12 şi 19:13, apoi 25:16 în favoarea Tomisului, jucătorii constănţeni sărbătorind cu o tradiţională horă victoria în partida cu numărul 50 în Cupele Europene pentru campioana României.

Au evoluat - Hypo Tirol (antrenori Stefan Chrtiansky şi Daniel Găvan): Kaszap - Jimenez, Douglas, Hein, Berger, Peda şi Shoji - libero (au mai jucat: Koraimann, Tusch şi Rak); CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov - Haikal, Stancu, Spînu, Rodriguez, Bahov şi Ivanov - libero (au mai jucat: Tănăsescu, Massinatori şi D. Pavel).

AUSTRIECII NE-AU DESCONSIDERAT. „Marţi am citit un ziar din Innsbruck, care pe jumătate de pagină trata meciul de azi (n.r. - miercuri). În articol, niciun cuvânt despre Constanţa, decât în finalul articolului, unde anunţau ora şi adversarul lui Hypo. Ceea ce înseamnă că ne-au desconsiderat. Cred că am meritat victoria, mai ales după tratamentul ăsta. Mai mult, când echipa a venit de la aeroport ne-au dus pe un alt drum, nu pe autostradă, ca să facem o oră şi jumătate în plus. În rest, organizare perfectă şi jocul nostru perfect”, a declarat aseară, după meci, preşedintele grupării constănţene, Sorin Strutinsky.

SPONSORI CVM TOMIS

Conpress Group, Polaris M Holding, Primăria şi Consiliul Local Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Zip Escort, Telegraf, Pozimed, Lakeview, Transport Trade Services, Aqua Carpatica, Verasig, Neptun TV, Expertissa Constanţa