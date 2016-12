CVM Tomis susţine primul meci oficial din 2010

Eliminată din Cupa CEV de către echipa franceză Montpellier, Club Volei Municipal Tomis Constanţa va continua parcursul european în 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup la volei masculin. Adversara campioanei României este echipa sârbă Ribnica Kraljevo, iar meciul tur este programat mâine, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa. Teoretic, formaţia de pe Litoral porneşte cu prima şansă, datorită valorii superioare a lotului şi experienţei participării la un Final Four, în 2009, la Izmir, unde Tomisul s-a clasat pe locul 3. Ribnica are în lot mulţi jucători tineri şi lipsiţi de experienţă, iar în campionatul intern ocupă locul 5, din 8 echipe. „Începem în forţă noul an, cu un meci de Cupe Europene, dar sperăm într-un pas cu dreptul, adică o victorie”, spune Milen Uzunov, directorul sportiv al Tomisului. „Ne aşteaptă un meci dificil, pentru că Serbia are un volei dezvoltat şi echipe foarte puternice. De asemenea, noi suntem într-o formulă nouă după Sărbători şi nu prea avem meciuri în picioare”, consideră Radu Began, căpitanul echipei constănţene. „Toate meciurile din Cupele Europene trebuie tratate foarte serios, chiar dacă echipa din Kraljevo este foarte tânără. Cred că formaţia noastră are de partea ei valoarea şi experienţa, dar nu trebuie să-i privim de sus pe adversari. Sunt tineri, dar foarte talentaţi, chiar dacă unii dintre ei au debutat anul acesta în prima ligă din Serbia”, a declarat Dragan Svetozarevic, voleibalistul sârb transferat de Tomis la sfârşitul anului trecut. „Pentru mine este un meci special, pentru că întâlnim o echipă din Serbia, dar acum joc pentru Tomis Constanţa. Oricum, m-am obişnuit cu această postură, pentru că sunt mulţi ani de când am plecat din campionatul sârb”, a adăugat Svetozarevic, care cunoaşte bine caracteristicile jucătorilor din Kraljevo. CVM Tomis organizează astăzi, de la ora 13.00, la Sala Sporturilor, o conferinţă de presă în care va prefaţa meciul cu Ribnica Kraljevo.