CVM Tomis, tot mai aproape de Final Four-ul GM Capital Challenge Cup

Voleibaliştii Tomisului au obţinut, miercuri seară, în Sala “Molenbos” din Zellik, un nou succes în confruntarea cu formaţia belgiană Euphony Asse Lennik. După 3-0 (25-12, 25-12, 25-23) la Constanţa, CVM Tomis s-a impus, cu 3-1 (26-24, 25-18, 18-25, 25-23), şi în Belgia, în manşa retur din optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup, astfel că echipa antrenată de Stelio De Rocco a acces în sferturi. „Nu i-am lăsat pe adversari să controleze disputa. Am jucat cu inteligenţă, cu încredere. Echipa şi-a revenit şi asta mă bucură foarte mult. Victoria ne-a adus cu un pas mai apoape de îndeplinirea obiectivului. Vom pregăti cu mare atenţie partida cu Metallurg Zhlobin, dar cel mai important joc pentru noi este cel care urmează, cu Dinamo”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. De cealaltă parte, Sacha Koulberg, tehnicianul formaţiei belgiene, a recunoscut superioritatea campioanei României: „Este o mare dezamăgire pentru noi. Am luptat mult în primul set şi deja importanţa partidei scăzuse mult pentru jucătorii mei după ce am pierdut primul set. Tomisul a fost echipa mai bună, iar rezultatele celor două meciuri spun totul. Cred că diferenţa a făcut-o experienţa superioară a echipei din Constanţa”. Ashlei şi Daivison, extremele braziliene ale Tomisului, care au punctat de cele mai multe ori în returul din Belgia, erau fericiţi după obţinerea calificării, fiind deja cu gîndul la viitoarele partide importante pe care formaţia constănţeană le va susţine atît în Europa, cît şi în campionatul şi Cupa României. „Este bine că am reuşit o nouă victorie în cupele europene, nu doar o calificare în sferturi. Este foarte important pentru moralul nostru în perspectiva viitoarelor meciuri”, a spus Ashlei, completat de Daivison. „Am pregătit bine această partidă şi vreau să-i felicit pe toţi coechipierii pentru evoluţia lor. Sper să reuşim un 3-0 acasă şi cu Zhlobin, ca să nu avem emoţii în deplasare. Ar fi o situaţie ideală în cupele europene, pentru că aşa presiunea trece pe umerii echipei adverse”. În încheiere să remarcăm, încă o dată, sprijinul suporterilor constănţeni, care au făcut deplasarea în Belgia pentru a-şi încuraja echipa favorită, gazdele remarcînd atmosfera infernală creată de fanii Tomisului în Sala “Molenbos”.

Deplasare cu întîrziere şi la întoarcere

Dacă la plecarea din România voleibaliştii Tomisului au decolat de la Bucureşti cu o întîrziere de patru ore, ieri, la revenirea în ţară, delegaţia constănţeană a avut, din nou, emoţii. Computerul de bord al avionului care trebuia să aducă Tomisul din Belgia s-a defectat, astfel că jucătorii de la ţărmul mării au aşteptat cinci ore în aeroportul din Bruxelles. În cele din urmă, la ora 20.00 s-a plecat spre Bucureşti, astfel că voleibaliştii Tomisului au ajuns la Constanţa vineri, în jurul orei 2.30. Dar pînă la urmă, totul e bine cînd se termină cu bine. Cum pentru CVM Tomis urmează sîmbătă, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, derby-ul cu Dinamo, din etapa a 15-a a Diviziei A1, jucătorii constănţeni trebuie să depăşească oboseala acumulată în această deplasare, ei avînd programat în această după amiază primul antrenament după întoarcerea din Belgia.

Rezultatele complete ale partidelor din optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup, manşa retur, masculin - marţi: Salonit Anhovo Kanal (Slovenia) - TOURCOING LM (Franţa) 2-3 (13-25, 25-21, 17-25, 25-22, 9-15) - în tur: 2-3; miercuri: Lokomotiv Kiev (Ucraina) - Jastrzebski WEGIEL SA (Polonia) 1-3 (20-25, 25-19, 20-25, 20-25) - 0-3, Kometa Kaposvar (Ungaria) - E.A. PATRAS (Grecia) 2-3 (21-25, 25-22, 25-21, 23-25, 6-15) - 0-3, Cai Teruel (Spania) - Galatasaray ISTANBUL (Turcia) 2-3 (25-13, 25-17, 22-25, 24-26, 10-15) - 1-3, CVM TOMIS CONSTANŢA - Euphony Asse Lennik (Belgia 3-1 (26-24, 25-18, 18-25, 25-23) - 3-0, Metallurg ZHLOBIN (BELARUS) - TV Amriswil (Elveţia) 3-2 (26-24, 20-25, 23-25, 25-23, 15-7) - 3-1, Sisley TREVISO (Italia) - Lokomotiv Harkov (Ucraina) 3-0 (25-22, 25-23, 27-25) - 3-0; joi: Arkas IZMIR (Turcia) - Generali Haching (Germania) 3-0 (25-15, 25-23, 25-23) - 3-2. Programul meciurilor din sferturile de finală: EA Patras - Galatasaray Istanbul, Tourcoing LM - Arkas Izmir, CVM TOMIS CONSTANŢA - Metallurg Zhlobin, Jastrzebski Wegiel SA - Sisley Treviso. Întîlnirile din sferturi vor avea loc pe 11 şi 18 februarie.

Din Lennik (Belgia), Gabriel TURCU