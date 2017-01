CVM Tomis trebuie să câștige și returul pentru a ajunge în Final Four-ul Cupei României

Club Volei Municipal Tomis Constanța, deținătoarea Cupei României la volei masculin, a câștigat prima partidă susținută în ediția 2014-2015 a competiției, miercuri seară, în Sala Sporturilor din Constanța. Meciul cu Arcada Galați, contând ca manșă tur a sferturilor de finală, le-a revenit gazdelor cu scorul de 3:2 (21:25, 25:20, 25:17, 21:25, 15:12), după două ore de joc. Nu se știe deocamdată când va avea loc manșa retur, a cărei dată de disputare, 18 februarie, se suprapune cu returul din play-off-ul Ligii Campionilor!

ARCADA A CONDUS CU 11:9 și 12:11 ÎN SETUL DECISIV!

Jocul cu Arcada a fost primul din 2015 pentru campioni, care își continuă seria neîntreruptă de victorii reușită de la startul sezonului! Succesul s-a conturat destul de greu, pentru că gălățenii au oferit o replică foarte bună, dar și pentru că evoluția constănțenilor a fost una sub așteptări. Martin Stoev a dorit să utilizeze perechea de extreme din Liga Campionilor, Janic - Petkov, astfel că al treilea jucător român din sextetul de start a fost coordonatorul Stoian. Cum jocul echipei nu a fost cel așteptat, tehnicianul bulgar i-a trimis pe Zhekov la coordonare și pe Aciobăniței în locul lui Petkov. Scorul era 15:11 pentru Arcada, care a câștigat primul set tot la patru puncte diferență. În continuare, gazdele și-au ridicat nivelul de joc, iar cele două seturi adjudecate clar dădeau impresia că lucrurile au revenit la normal. Galațiul nu-și spusese însă ultimul cuvânt: antrenorul Marian Apostu a rotit cei patru jucători de pe postul de extremă până a găsit formula ideală, iar Arcada a împins meciul în set decisiv! Grație unui joc excelent în linia a doua, la preluare și defensivă, oaspeții au revenit de la 7:4 pentru Tomis la 8:7, apoi au condus cu 11:9 și 12:11. A fost momentul în care orgoliul constănțenilor a răbufnit, iar campionii au încheiat meciul cu doi ași ai lui Simeonov!

DECLARAȚII DUPĂ MECI

„Ca și în meciul din campionat, echipa din Galați s-a apărat foarte bine, acesta a fost un plus pentru ei. La noi a fost vorba de atitudine, cred că am fost puțin încă în vacanță. Trebuie să rectificăm urgent aspectul acesta, pentru că a început noul sezon și trebuie să fim concentrați sută la sută. Asta pentru că ne așteaptă un retur greu, cu foarte multe meciuri, în campionat, în Cupa României și în Liga Campionilor. Va fi un program infernal, trebuie să conștientizăm asta și să ne punem cât mai serios pe treabă” - Andrei Laza (jucător CVM Tomis).

„A fost un meci greu pentru echipa noastră, dar eu am intrat în joc fără emoții. Mi-a prins bine turneul de calificare de săptămâna trecută, cu naționala de juniori. Acum intru pe teren fără emoție și dau ce e mai bun din mine” - Adrian Aciobăniței (jucător CVM Tomis).

„La capitolul dorință de victorie nu am stat foarte bine, nu am fost prea agresivi, am așteptat mai mult erorile adversarului pentru a face puncte decât să finalizăm noi fazele. Este posibil să avem probleme la retur, însă depinde numai de noi. Rămâne de văzut și când va fi recuperat acest meci retur, pentru că pe 18 februarie noi jucăm în play-off-ul Ligii Campionilor” - Martin Stoev (antrenor principal CVM Tomis).

STOEV AR FI VRUT CA JOCUL DE MIERCURI SĂ FIE AMÂNAT!

La finalul partidei de miercuri cu Arcada, antrenorul bulgar al Tomisului era nemulțumit atât de rezultat, care oferă șanse de calificare după retur și echipei gălățene, dar și de atitudinea clubului advers, care nu a fost de acord cu amânarea acestei manșe tur din Cupa României. „De fapt, noi am fi vrut să amânăm această partidă, însă echipa din Galați nu a fost de acord. Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar în acest moment, în România, toată lumea încearcă să facă probleme echipei din Constanța în loc să o ajute, pentru că noi am reușit să scriem istorie pentru voleiul din România în acest sezon al Ligii Campionilor. Arcada ne-ar fi ajutat dacă accepta să nu joace astăzi acest meci din Cupa României, dar ei au insistat ca partida să nu fie amânată. De ce aș fi vrut amânarea meciului cu Arcada? Pentru că noi am efectuat la Dobrici un cantonament de o săptămână în care am pus accent pe pregătirea fizică, obiectivul nostru principal fiind meciul de miercurea viitoare, de la Lugano. De aceea, nu eram pregătiți să jucăm așa de repede un meci oficial. Noi, începând de miercurea aceasta, susținem câte două partide pe săptămână până la sfârșitul lunii februarie. Vom avea meciuri miercurea și sâmbăta, vom avea multe drumuri de făcut și mai puține zile pentru antrenament. Va fi extrem de dificil și, de aceea, la Dobrici am insistat pe partea fizică, mai puțin pe cea tehnică, iar săptămâna aceasta, până la jocul cu Baia Mare, am fi recuperat la capitolul tehnic. Asta e, federația a programat meciul și a trebuit să jucăm, dar am vrut să explic motivele pentru care echipa noastră nu este încă în formă”, a declarat Stoev.

RETURUL SE ANUNȚĂ DESCHIS ORICĂRUI REZULTAT

Așa cum am mai anunțat, în sferturile Cupei României se joacă tur-retur şi se califică mai departe echipa care câştigă cele mai multe seturi. Dacă setaverajul este egal la capătul celor două manşe, după meciul retur se joacă set de aur pentru stabilirea formației calificate. Câştigătoarele din sferturi se califică pentru Final Four, programat în zilele de 4 şi 5 aprilie 2015, pe teren neutru. În aceste condiții, pentru a ajunge în Final Four, Tomis trebuie să se impună și în returul de la Galați! „Calificarea nu este încă jucată, așa că trebuie să luăm foarte în serios și meciul de la Galați. Arcada este o echipă bună, are jucători buni, cu experiență, care ne pot pune probleme. Avem nevoie de victorie și în retur pentru a ne califica în Final Four”, a afirmat Laza. „Nu știu dacă putem obține calificarea după returul de la Galați. Cu siguranță vom juca atât de bine cât vom putea, dar pentru noi obiectivul principal este accederea în turneul locurilor 1-4 din campionat”, a declarat Marian Apostu, antrenor principal la Arcada.

RETURUL DIVIZIEI A1 ÎNCEPE ASTĂZI

Dacă Tomis va juca sâmbătă, de la ora 17.00, pe teren propriu, cu echipa din Baia Mare, etapa a 12-a a Diviziei A1 debutează astăzi. Primul meci din retur va fi CSVM Zalău - Steaua București, care va începe la ora 16.00 și va fi transmis în direct de Digi Sport 2.

