CVM Tomis, un nou succes european

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a făcut un pas important, poate decisiv, pentru calificarea în sferturile de finală ale GM Capital Challenge Cup. Campioana României a cîştigat, cu 3-0, meciul tur din optimi cu Euphony Asse-Lennik, disputat aseară, în Sala Sporturilor, după o evoluţie convingătoare, care i-a entuziasmat pe suporterii prezenţi în tribune. Tomis a început în forţă partida şi belgienii n-au rezistat presiunii exercitate de constănţeni cu serviciul şi blocajul! Scorul a luat repede proporţii: 4-0, 7-1, 8-2, 16-5, 20-8! Began şi compania au cîştigat setul după numai 17 minute, cu un incredibil 25-12!!! Oaspeţii au primit umilinţa ca o veritabilă lovitură de ciocan în moalele capului şi, cu o preluare lamentabilă, au “încasat” acelaşi scor şi în setul secund! Publicul era în delir după două seturi încheiate cu un rezultat mai puţin întîlnit în Cupele Europene, la un asemenea nivel: 25-12. Totul le-a ieşit constănţenilor în aceste seturi: serviciul în forţă sau tactic, preluarea, blocajul şi combinaţiile pe toată lungimea fileului! Belgienii s-au trezit abia în setul al treilea, în care antrenorul Koulberg l-a înlocuit pe Claes cu noua achiziţie Janusek, iar preluarea a început să meargă mai bine. Fără opţiuni în atacurile pe extremă, oaspeţii au insistat în combinaţiile pe centru, cu care i-au surprins pe constănţeni şi s-au distanţat la 2-3 puncte. La 17-19, Stelio De Rocco a făcut două schimbări tactice inspirate, cu Pereu, pentru blocaj, în locul lui Firpo, apoi Voinea, la serviciu, în locul lui Brinkman, iar Tomisul a trecut la conducere, 21-20, după un blocaj al lui Firpo reuşit de unul singur! Oaspeţii au revenit la conducere, 22-23, dar constănţenii au sprintat decisiv spre 3-0 graţie atacurilor izbutite de Lică şi Ashlei, cei mai eficienţi jucători de pe teren. Punctul decisiv l-a reuşit Daivison, direct din serviciu. Scor final: Tomis - Lennik 3-0 (25-12, 25-12, 25-23).

Au evoluat - CVM Tomis (antrenor Stelio De Rocco): Firpo - Lică, Began, Brinkman, Daivison, Ashlei şi Tănăsescu - libero (au mai jucat: Pereu şi Voinea); Lennik (antrenor Sacha Koulberg): Van Gendt - Dornelas, Verhees, Pihlak, Claes, Delanghe şi Van Renterghem - libero (au mai jucat: Poelman şi Janusek). Au arbitrat: Toomas Murulo (Estonia) şi Mamdouh Baklouti (Franţa). Observator: Gheorghe Vişan. Meciul retur este programat pe 21 ianuarie, de la ora 21.30, ora României.

Declaraţii după meci

„Am făcut un meci foarte bun în primele două seturi. Am început foarte agresiv şi cred că am jucat perfect! Să cîştigi două seturi la 12 nu este des întîlnit în Cupele Europene. În setul trei, ei au început să forţeze serviciul, au făcut cîteva schimbări şi le-a ieşit jocul mai bine. Spre final, ambele echipe au avut şansa de a cîştiga setul, dar noi ne-am revenit şi am reuşit să batem cu 3-0” - Sebastian Firpo, coordonator Tomis.

„Am făcut un meci extraordinar, mai ales în primele două seturi, cînd ne-am impus categoric. În ultimul set am avut ceva emoţii şi... am pus puţin inimile spectatorilor la încercare! Am cîştigat pînă la urmă cu 3-0, pentru că acesta era obiectivul nostru - o victorie netă pe teren propriu” - Laurenţiu Lică, universal Tomis.

„A fost foarte dificil! În primele două seturi nu am jucat nimic. După acest 0-3 este greu să ne mai calificăm, dar orice este posibil în meciul retur. Chiar nu ştiu ce s-a întîmplat: recepţia a fost slabă, iar dacă nu ai mingi...” - Dirk van Gendt, coordonator Lennik.

„Din păcate, am jucat la adevărata noastră valoare doar în ultimul set. Ne va fi greu să facem diferenţa în meciul de săptămîna viitoare. Practic, în primele două seturi noi nu am jucat! N-am avut preluare, n-am avut serviciu, care sînt baza voleiului” - Sacha Koulberg, antrenor principal Lennik.

„A fost o victorie mare! O victorie a spiritului de echipă, dar nu trebuie să uităm de talentul şi abilitatea deosebite ale acestui grup de jucători. Cînd evoluăm la nivelul nostru optim, este uneori intimidant pentru formaţiile adverse. Le-am cerut jucătorilor să fie intimidanţi şi agresivi încă de la început, ca în meciul tur cu Orion. Sînt mîndru că în setul al treilea nu s-au predat şi au rămas concentraţi atunci cînd erau conduşi” - Stelio De Rocco, antrenor principal Tomis.

„Sînt foarte mulţumit pentru acest 3-0! Mi-a plăcut cum au jucat băieţii, cu multă determinare. Decisiv a fost startul meciului, cînd i-am luat tare şi cred că au căzut puţin psihic, ceea ce a fost foarte important. În setul al treilea a fost o mică relaxare, dar ne-am revenit. Vom încerca să şi organizăm turneul Final Four, dar să ajungem noi acolo” - Sorin Strutinsky, preşedinte Tomis.

