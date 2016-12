CVM Tomis va afla adversarele din Liga Campionilor

În această seară, pentru al doilea an consecutiv, „Hofburg Palace” din Viena va găzdui Gala Voleiului European, eveniment organizat anual de Confederaţia Europeană de Volei (CEV), în cadrul căruia sunt premiați cei mai valoroşi jucători din sezonul trecut. În cadrul acestei manifestări va avea loc și tragerea la sorţi a grupelor Ligii Campionilor la volei. Show-ul va începe la ora 21.15 (ora României) şi va putea fi urmărit în transmisiune directă pe site-ul LAOLA1.tv.

CVM TOMIS, ÎN URNA A TREIA VALORICĂ

Ediţia viitoare a Ligii Campionilor la volei masculin va reuni la start 28 de echipe, la fel ca în ultimii trei ani. CVM Tomis Constanța va participa pentru a patra oară consecutiv în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi, fiind repartizată în urna a doua la tragerea la sorţi (a treia valorică), alături de echipele VfB Friedrichshafen, Berlin Recycling Volleys (ambele din Germania), PAOK Salonic (Grecia), Dukla Liberec (Cehia), Hypo Tirol Innsbruck (Austria) și ACH Volley Ljubljana (Slovenia). Campioana României nu va putea întâlni aceste echipe în faza grupelor. Tragerea la sorți va începe cu formațiile din ultima urnă valorică, în care se află Marek Union-Ivkoni Dupniţa (Bulgaria), Dragons Lugano (Elveţia), Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru) și echipele care au primit wild-card (invitaţie de participare): Noliko Maaseik (Belgia), PGE Skra Belchatow (Polonia), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia) și Ziraat Bankasi Ankara (Turcia). În urna capilor de serie se vor afla Zenit Kazan, Belogorie Belgorod, Dinamo Moscova (toate din Rusia), Trentino Diatec, Modena Volley și Cucine Lube Civitanova (toate din Italia) plus Asseco Resovia Rzeszow (Polonia). Resovia va fi extrasă prima din urna capilor de serie și nu se va putea afla în aceeași grupă cu Lotos Trefl Gdansk (Polonia), echipă din urna a doua valorică, acolo unde mai sunt incluse Arkas Izmir, Halkbank Ankara (ambele din Turcia), Knack Roeselare, Volley behappy2 Asse-Lennik (ambele din Belgia), Tours VB și Paris Volley (ambele din Franţa).

Formatul competiţiei a rămas neschimbat. Vor fi şapte grupe, iar câștigătoarele de grupă plus cele mai bune cinci ocupante ale locului 2 vor obţine calificarea pentru faza play-off 12, primul tur eliminatoriu al competiției, pentru care Tomis s-a calificat în premieră la ediția trecută a Ligii. Una dintre aceste 12 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri, astfel că va elibera un loc pentru așa-numita „lucky-loser”, respectiv a șasea clasată în ierarhia formațiilor de pe locul 2. Ultima ocupantă a poziției secunde plus cele mai bune trei ocupante ale locului 3 vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei. Meciurile din faza grupelor sunt programate în perioada 3 noiembrie 2015 - 26 ianuarie 2016.

Printre cele 24 de echipe din Liga Campionilor la volei feminin se va afla şi campioana României, CS Volei Alba-Blaj. Aflată la debut în această competiţie, formația antrenată de Darko Zakoc a fost repartizată în urna a treia valorică.

BULGARUL RAGIN, CONVINS DE MARTIN STOEV SĂ VINĂ LA CONSTANȚA

Antrenorul Martin Stoev, care a cucerit trei titluri naționale consecutive cu CVM Tomis, a început deja să alcătuiască lotul cu care va aborda sezonul viitor. Tehnicianul bulgar a obținut acordul unui conațional, Ventsislav Ragin, un centru de 23 de ani și 2,00 m înălțime. Ragin a jucat la toate naționalele Bulgariei de cadeți și juniori, fiind selecționat și la echipa de seniori, la vârsta de 20 de ani. După o perioadă de absență din lotul național, a fost convocat pentru Jocurile Europene de la Baku, competiție încheiată duminică și la care Bulgaria a obținut medalia de argint. Ragin a fost rezervă, fiind utilizat în câteva partide. El a jucat în sezonul trecut la Dobrudja Dobrici, formație cu care a câștigat Cupa Bulgariei. La Campionatul Mondial U-23 din anul 2013, Ragin a fost declarat cel mai bun centru al competiției.