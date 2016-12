CVM Tomis va înfrunta patru voleibaliști polonezi, proaspeți campioni mondiali

Așa cum am mai anunțat, Club Volei Municipal Tomis Constanța va participa, sâmbătă și duminică, la un puternic turneu internațional găzduit de localitatea poloneză Olesnica, ajuns la a cincea ediție și intitulat „Giganții voleiului”. Pe lângă campioana României, la acest turneu de caritate (fondurile strânse vor fi donate pentru copiii cu dizabilități) mai participă echipa Arkas Izmir (Turcia) și cele două formații poloneze pe care le vor întâlni constănțenii: campioana PGE Skra Belchatow (sâmbătă, ora 20.00) și medaliata cu bronz din sezonul trecut, Jastrzebski Wegiel (duminică, ora 16.30).

Prezența formației constănțene în Polonia, țara noii campioane mondiale la volei masculin, demonstrează că rezultatele înregistrate în ultimii ani de CVM Tomis nu au fost trecute cu vederea de specialiștii acestui sport. De altfel, constănțenii au fost invitați la acest turneu chiar de clubul din Belchatow, care din 2005 încoace a cucerit opt titluri, șase Cupe ale Poloniei și o Supercupă, a jucat de trei ori în Final Four-ul Ligii Campionilor și are trei clasări pe podium la Campionatul Mondial al cluburilor!

„Dacă, în trecut, echipele mari ale Europei nu ne băgau în seamă, cu tenacitate, beneficiind de prietenia echipelor bulgare și, mai ales, turcești, cu care am reușit să dezvoltăm un program de jocuri pregătitoare, am ajuns să creștem în valoare și să fim respectați în Europa. Între timp, spectatorii au apărut și în sală, la meciurile de campionat, dar mai ales la cele din Cupele Europene. Este aproape ceea ce ne-am propus să realizăm, sportul fiind un segment important al devenirii unei comunități. Totuși, fiind conștienți de posibilitățile noastre financiare, nu riscăm sezoane viitoare pentru rezultatele de astăzi. Între timp, ne-am organizat și, cu același buget, structura sportivă CVM Tomis Constanța cuprinde acum, pe lângă echipa de seniori, o a doua echipă în divizia secundă, apoi echipe de juniori, cadeți, speranțe și minivolei. Mai nou, vom avea o secție de minivolei și la Tulcea. Să nu uităm că în 2013 am devenit campioni naționali în patru competiții naționale, seniori, juniori, cadeți și speranțe, iar în 2014 la seniori, juniori și cadeți. Iar acum am ajuns să promovăm la echipa mare cel puțin doi jucători pentru sezonul 2014-2015. Sigur că sunt mulțumit și mândru de ceea ce am realizat și sper ca și constănțenii să împărtășească aceleași sentimente”, a declarat Sorin Strutinsky, președintele CVM Tomis Constanța.

TURNEU IMPORTANT ÎN POLONIA. PGE Skra Belchatow, actuala campioană a Poloniei, va participa în ediția viitoare a Ligii Campionilor și are un lot garnisit cu vedete, inclusiv patru proaspeți campioni mondiali! Este vorba despre universalul Mariusz Wlazly (desemnat ca MVP al turneului final și cel mai bun universal al competiției încheiate duminică, în Polonia), centrul Karol Klos (cel mai bun centru), extrema Michal Winiarski (căpitanul echipei naționale) și centrul Andrzej Wrona, ultimul fiind însă rezervă la națională. Printre titularii reprezentativei s-a numărat și liberoul Pawel Zatorski, cu care Skra Belchatow a cucerit titlul național, dar care în această vară s-a transferat la Zaksa Kedzierzyn-Kozle. În lotul formației antrenate de spaniolul Miguel Angel Falasca se mai află și alți recenți participanți la CM din Polonia: argentinienii Nicolas Uriarte (coordonator) și Facundo Conte (extremă), sârbul Srecko Lisinac (centru), germanul Ferdinand Tille (libero) și francezul Nicolas Marechal (extremă). Jastrzebski Wegiel, care și-a pierdut campionul mondial în această vară, Michal Kubiak plecând la Halkbank Ankara, alături de antrenorul Lorenzo Bernardi, și-a păstrat celelalte vedete (Masny, Lasko, Pajenk) și i-a transferat pe germanul Denys Kaliberda (extremă, a participat și la CM 2014), pe centrul polonez Grzegorz Kosok și pe extrema poloneză Zbigniew Bartman (niciunul nu a prins lotul de 14 jucători pentru Mondialul polonez).