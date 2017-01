CVM Tomis va juca în semifinale cu Dinamo Bucureşti

Play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin a ajuns în faza semifinalelor, care vor începe la sfîrşitul acestei săptămîni. În primul tur, calculele hîrtiei au fost respectate, astfel că primele patru clasate la capătul sezonului regulat continuă lupta pentru titlu. Iată rezultatele înregistrate în primul tur din play-off: CVM Tomis Constanţa - Constam Buzău 2-0 (3-0 în primul meci, 3-0 în al doilea); VCM Piatra Neamţ - Unirea Dej 2-0 (3-0 şi 3-0); Steaua Bucureşti - Remat Zalău 2-1 (0-3, 3-1 şi 3-1); Dinamo Bucureşti - Explorări Baia Mare 2-1 (2-3, 3-0 şi 3-2). Programul semifinalelor: CVM Tomis Constanţa - Dinamo Bucureşti şi VCM Piatra Neamţ - Steaua Bucureşti. Se joacă după sistemul „cel mai bun din cinci meciuri”: primele partide vor avea loc la Bucureşti, pe 29 şi 30 martie, celelalte trei la Constanţa şi Piatra Neamţ pe 5, 6 şi 7 aprilie. În play-out, conform aşteptărilor, VCM Rm. Sărat şi U. Cluj au trecut, în număr minim de meciuri, cîte trei, de LAPI Dej şi Phoenix Şimleul Silvaniei. Favoritele au cîştigat de fiecare dată cu 3-0 şi se vor duela pentru locurile 9 şi 10. De data aceasta, se joacă în sistemul „două din trei”, primul meci sîmbătă la Cluj, următoarele două la Rm. Sărat. Învinsele, care au retrogradat, vor juca şi ele meciuri de clasament, în aceleaşi zile.

Constănţenii nu au avut emoţii în faţa buzoienilor

Disputa dintre Tomis şi Constam Buzău nu a mai necesitat şi ultima partidă, pentru că gazdele au învins sîmbătă cu 3-0 şi au făcut inutil meciul de duminică. După un prim set cîştigat cu 25-16, constănţenii s-au văzut conduşi pe tabela de scor în parţialul al doilea. Oaspeţii s-au menţinut în avantaj pînă spre final, au avut trei oportunităţi de a încheia setul, însă campionii s-au mobilizat şi au cîştigat cu 30-28, fructificînd a treia minge de set de care au beneficiat. Buzoienii au căzut psihic şi ultimul set le-a revenit gazdelor cu 25-9! „Am avut emoţii în setul al doilea, cînd am jucat cu puţină suficienţă. Aşa ceva nu este permis, orice echipă ai avea în faţă nu trebuie să laşi garda jos. Ne-am revenit însă în ultimul set, cînd ne-am arătat adevărata valoare”, a declarat Stelio De Rocco, antrenorul principal al Tomisului. „Pe final, meciul a fost frumos şi uşor, dar în setul doi am scîrţîit un pic şi ei au fost gata să cîştige setul. Per total însă, a fost o calificare uşoară”, consideră Radu Began, căpitanul constănţenilor.

Au evoluat - CVM Tomis (antrenori Stelio De Rocco şi Massimiliano Giaccardi): Toronyai - Erkan, Began, Ivkovic, Ashlei, Daivison şi libero Tănăsescu (au mai jucat: Ilieş, Yankov, Voinea, Meyer şi Hein); Constam Buzău (antrenor Marian Boldişteanu): Parpală - Dorojan, Apostu, Afloarei, D. Pavel, Mititelu şi libero Ţîrlea (au mai jucat: Ene, Grigore şi Oprea). Au arbitrat: Ştefan Becico şi Gheorghe Popescu (Bucureşti). Observator: Virgil Dumitrescu (Bucureşti).

