CVM Tomis va lupta cu Dinamo pentru trofeu

CVM Tomis Constanţa s-a calificat în finala Cupei României la volei masculin, după o victorie în patru seturi reuşită, vineri, în semifinala cu CSVM Zalău, scor 3:1 (25:22, 25:20, 17:25, 25:17). În finala programată sâmbătă, de la ora 15.00 (în direct la Digi Sport 3), constănţenii vor întâlni echipa Dinamo Bucureşti, într-o avanpremieră a disputei directe din semifinala campionatului, care va debuta săptămâna viitoare. Turneul final al Cupei României la volei masculin se joacă pe teren neutru, în Sala Polivalentă din Piatra Neamţ.

Semifinala Constanţa - Zalău a început destul de liniştit, cu două seturi controlate de constănţeni pe fondul unor faze care păreau dintr-un meci amical! În primul set, Tomis s-a desprins după primul time-out tehnic şi s-a impus destul de clar, chiar dacă Zalăul a revenit de la 24:19 la 24:22. Sălăjenii au condus în startul setului secund, dar au căzut inexplicabil de la 15:11, constănţenii reuşind pe serviciul lui Zhekov să treacă în avantaj cu 17:15! În setul al treilea, jucătorii Zalăului au forţat serviciul, dobrogenii au comis multe erori şi semifinala s-a relansat! Echipa antrenată de Aurel Vlaicu nu a reuşit să ţină ritmul autoimpus, iar setul al patrulea a fost şi ultimul. CVM Tomis s-a desprins de la 13:13 la 16:13, apoi, pe serviciul lui Spînu, de la 20:17 la 25:17.

„Am învins de două ori Zalăul în acest sezon, dar acest al treilea succes este cel mai important, pentru că ne permite să jucăm finala Cupei României. Echipa mea nu a avut cea mai bună prestaţie, dar a reuşit un meci bun, în care a jucat la victorie. Au fost şi destule greşeli, în special la serviciu, pe care nu trebuie să le repetăm în finală. Zalăul a riscat serviciul în setul câştigat, dar nu i-a mai intrat la fel de bine şi în ultimul set”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Martin Stoev. „Un rezultat la care ne-am aşteptat. Poate mai greu decât în precedentele meciuri cu echipa din Zalău, dar în momentele importante ne-am adunat şi am reuşit să obţinem victoria”, a spus şi Andrei Spînu, completat de cel mai eficient jucător de pe teren în meciul de vineri, universalul Martin Nemec: „Am avut ceva probleme în setul al treilea, dar am revenit în setul următor şi am jucat mai bine pentru a depăşi echipa din Zalău. Sunt foarte fericit că am câştigat şi vom disputa finala”.

Au evoluat formaţiile - CVM Tomis (antrenori Martin Stoev şi Radu Began): Zhekov 8p (4 blocaje) - Nemec 19p, Stancu 5p, Spînu 6p, Rodriguez 14p (4 blocaje), Bahov 11p şi Ivanov - libero (au mai jucat: Tănăsescu şi Laza); Zalău (antrenori Aurel Vlaicu şi Bogdan Nicolae): Lamb 5p - P. Nagy 12p, Mihalcea 4p, Birău 11p (3 blocaje), Bala 15p (4 aşi), Dal Bosco 7p şi Feher - libero (au mai jucat: Cherbeleaţă 1p şi Tebieş).

Aşa cum au anticipat Martin Stoev şi Andrei Spînu înaintea plecării la Piatra Neamţ, adversara din finală a Tomisului va fi Dinamo Bucureşti, care a dispus, în cealaltă semifinală, de Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3:1 (25:17, 25:18, 23:25, 25:22).

FETELE JOACĂ PENTRU TROFEU LA CONSTANŢA Sâmbătă şi duminică, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui turneul final al Cupei României la volei feminin. Programul partidelor este următorul - sâmbătă: Ştiinţa Bacău - Unic Piatra Neamţ (ora 15.00) şi Dinamo Bucureşti - CSM Bucureşti (ora 17.00); duminică, ora 12.00: finala (în direct la Digi Sport 1).