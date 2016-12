CVM Tomis va reprezenta România în Liga Campionilor

Confederația Europeană de Volei (CEV) a anunțat numele cluburilor care vor participa la ediția 2015-2016 a Ligii Campionilor la volei masculin. Pentru al treilea an consecutiv, campioana CVM Tomis Constanța este acceptată direct în competiție, această participare fiind a patra consecutivă pentru echipa de pe litoral, care în ediția 2012-2013, la debutul său absolut în LC, primise wild-card.

În sezonul respectiv, CVM Tomis a ocupat locul 3 în clasamentul final al grupei E, cu doar 4 puncte, obținute după o victorie cu 3:0 la Constanța în faţa campioanei Turciei, Fenerbahce Istanbul, și un 2:3 la Istanbul. Pe primele două locuri s-au clasat PGE Skra Belchatow (Polonia), cu 18p (maximum posibil), și Dinamo Moscova, cu 12p, ambele obținând calificarea pentru play-off-ul Ligii Campionilor.

În ediția următoare, gruparea constănțeană „a ridicat ștacheta”, înregistrând trei victorii (una cu Halkbank, două cu Hypo Tirol) și trei înfrângeri! Cu 9 puncte, campioana României a ocupat locul 3 în Grupa F, după Jastrzebski Wegiel 14p și Halkbank Ankara 13p, dar înaintea lui Hypo Tirol Innsbruck. Echipele din Polonia și Turcia s-au calificat în play-off-ul Ligii Campionilor, în timp ce Tomis a evitat eliminarea din Cupele Europene și a continuat în Cupa CEV. Constănțenii au depășit faza Challenge Round, unde au trecut de Maliye Milli Piyango Ankara, dar au fost eliminați în semifinale, după setul de aur, de viitoarea câștigătoare a trofeului, Paris Volley.

Sezonul trecut a fost cel mai de succes pentru CVM Tomis, care a înregistrat cinci victorii din șase posibile (a fost învinsă doar de Piacenza, 2:3 la Constanța în ultimul joc) și a câștigat Grupa A! În clasamentul final, Tomis a fost urmată de Copra Volley Piacenza (Italia) 4v, Knack Roeselare (Belgia) 3v și Dragons Lugano (Elveția) 0v. Campionii României au obținut în premieră calificarea în faza play-off 12 a Ligii Campionilor, unde au fost eliminați de rușii de la Lokomotiv Novosibirsk.

Tomis va fi singura reprezentantă a României în Ligă, deși țara noastră avea dreptul la două echipe direct în grupe! Asta pentru că vicecampioana CSVM Zalău, din motive financiare, a renunțat să participe, dar a anunțat că se va înscrie totuși în Cupele Europene (CEV sau Challenge), spre deosebire de sezonul anterior...

FORMATUL COMPETIȚIEI RĂMÂNE ACELAȘI

Cele 28 de echipe acceptate în Liga Campionilor vor fi împărțite în șapte grupe, în care se va juca fiecare cu fiecare, tur-retur. Câștigătoarele de grupă plus cele mai bune șase ocupante ale locului 2 vor obține calificarea pentru play-off 12 (una dintre aceste 13 echipe va fi desemnată ca gazdă a Final Four şi nu va mai juca în play-off-uri). Ultima ocupantă a locului 2 plus trei echipe de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament vor continua să joace în Cupa CEV, faza Challenge Round (ultima înainte de semifinale), în care vor întâlni învingătoarele din sferturile de finală ale competiţiei.

Iată lista completă a celor 28 de echipe care se vor afla pe 2 iulie 2015 în urnele tragerii la sorţi programate la Viena, în ordinea clasamentului coeficienţilor CEV: Zenit Kazan, Belogorie Belgorod și Dinamo Moscova (Rusia), Trentino Diatec, Modena Volley și Cucine Lube Civitanova (fostă Treia) (Italia), Asseco Resovia Rzeszow și Lotos Trefl Gdansk (Polonia), Arkas Izmir și Halkbank Ankara (Turcia), Knack Roeselare și Volley behappy2 Asse-Lennik (Belgia), Tours VB și Paris Volley (Franţa), VfB Friedrichshafen și Berlin Recycling Volleys (Germania), CVM TOMIS CONSTANȚA (ROMÂNIA), PAOK Salonic (Grecia), Dukla Liberec (Cehia), Hypo Tirol Innsbruck (Austria), ACH Volley Ljubljana (Slovenia), Marek Union-Ivkoni Dupniţa (Bulgaria), Dragons Lugano (Elveţia) și Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru) - formații acceptate direct în competiție; Noliko Maaseik (Belgia), PGE Skra Belchatow (Polonia), Vojvodina NS Seme Novi Sad (Serbia) și Ziraat Bankasi Ankara (Turcia) - echipe care au primit wild-card (invitație de participare).

ROMÂNIA VA AVEA O REPREZENTANTĂ ȘI ÎN LIGA CAMPIONILOR LA VOLEI FEMININ

În Liga Campionilor la volei feminin vor participa 24 de echipe, între ele aflându-se și campioana României, CS Volei Alba-Blaj, formație aflată la debut în această competiție.