CVM Tomis, verificare în compania lui Dinamo Bucureşti

Cu trei zile înainte de prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin, două dintre ocupantele podiumului în campionatul trecut, CVM Tomis Constanţa şi Dinamo Bucureşti, vor susţine un ultim meci de pregătire. Partida este programată de la ora 16.00, la Constanţa, în sala din Complexul Sportiv Tomis (strada Flămânda), acolo unde constănţenii vor disputa şi primul meci de campionat, cu CSM Bucureşti (sâmbătă, ora 18.00). „Dinamo este o echipă foarte bună şi cred că va fi o verificare foarte utilă pentru noi”, consideră jucătorul moldovean Dmitrii Bahov, una dintre noile achiziţii ale Tomisului. „Nu ştiu dacă poate fi socotit un meci special pentru mine, chiar dacă e prima oară când joc împotriva lor, după patru ani de zile. Nu ştiu dacă voi avea emoţii, ştiu numai că trebuie să-i batem”, spune Cristian Chiţigoi, fost jucător la Dinamo în sezonul 2005-2006, apoi între 2007 şi 2010.

Meciul cu Dinamo va însemna ultima verificare pentru CVM Tomis înainte de startul sezonului 2010-2011. Învinşi de VCM Piatra Neamţ în ultimul meci amical disputat în luna septembrie, în turneul de la Dej, voleibaliştii constănţeni vor să arate că valoarea lor este cu totul alta. „Acest eşec este o lecţie pentru noi şi sper că toată lumea şi-a însuşit-o! Am discutat cu jucătorii după meci şi le-am spus că Tomis are un renume în voleiul românesc, aşa că nu le este permis să joace aşa. Acum ştim că toate echipele adverse evoluează împotriva noastră la 120% din potenţial. Văzusem la Dej şi meciurile anterioare ale echipei din Piatra Neamţ şi am constatat că atunci au jucat departe de ce au arătat împotriva noastră. Pe de altă parte, cunoaştem acum şi distanţele dintre oraşele din România, astfel că vom încerca să ne programăm mai bine aceste deplasări foarte lungi”, a declarat antrenorul principal al CVM Tomis, Viktor Sidelnikov.

În meciul de astăzi va reveni la Constanţa, însă ca adversar, coordonatorul Filip Despotovski, macedoneanul care în sezonul trecut a evoluat pentru CVM Tomis şi acum joacă la Dinamo. Un alt fost jucător al Tomisului, universalul Mihai Dumitrache, va evolua în sezonul următor la Unirea Dej.