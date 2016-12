CVM Tomis, victorie clară în faţa unei rivale la titlu

CVM TOMIS, NET SUPERIOARĂ. Meciul direct dintre primele două clasate ale Diviziei A1 la volei masculin a arătat o diferenţă clară în favoarea echipei constănţene. Problema învingătoarei nu s-a pus niciun moment, jucătorii de la CVM Tomis fiind net superiori celor de la CS Volei Municipal Zalău în partida găzduită, miercuri seară, de Sala Sporturilor din Constanţa şi încheiată cu scorul de 3:0 (25:15, 25:17, 25:22). „A părut că am învins destul de lejer, dar noi am pregătit foarte bine acest meci. Zalăul este o echipă de tradiţie, am vizionat o parte dintre partidele pe care le-a jucat în acest sezon, pe jucătorii lor nu i-am lăsat să-şi facă jocul şi am terminat destul de repede”, a afirmat Radu Began, antrenor secund şi jucător la CVM Tomis. „Zalăul nu a reuşit să-şi demonstreze adevăratul potenţial în acest meci, poate şi pentru că nu i-am lăsat noi, cu evoluţia noastră foarte bună”, a declarat căpitanul echipei constănţene, Andrey Zhekov.

Coordonatorul bulgar a reuşit un meci excelent în faţa Zalăului, servindu-şi perfect trăgătorii, dintre care s-au remarcat Pavel, Rodriguez şi Bahov. Massinatori a excelat la blocaj, cu şapte puncte realizate în faţa fostei sale echipe, singurul capitol la care oaspeţii au stat mai bine fiind preluarea. Nu a fost însă suficient pentru trăgătorii coordonaţi de brazilianul Adriano Lamb, care au avut procentaje modeste, inclusiv Nagy, jucătorul decisiv pentru câştigarea titlurilor naţionale din 2011 şi 2012. „Constanţa a jucat mai bine în apărare, noi nu am reuşit să ne facem side-out-ul şi aţi văzut ce s-a întâmplat”, a explicat Aurel Vlaicu, antrenorul principal al Zalăului, referindu-se la fazele din volei când o echipă construieşte atacul după ce preia serviciul advers.

ACCIDENTAREA LUI DRAGOŞ PAVEL NU ESTE GRAVĂ. Aşa cum am mai anunţat, accidentarea centrului Sergiu Stancu, la meciul din Liga Campionilor cu Halkbank Ankara, i-a creat mari bătăi de cap antrenorului bulgar Martin Stoev, care nu numai că a pierdut unul dintre titularii de bază ai echipei sale, aflat în mare formă, ci şi unul dintre jucătorii români cu mare experienţă din lot. Cum regulamentul prevede ca pe plan intern să fie prezenţi minimum doi voleibalişti români în teren pe tot timpul meciului, accidentarea suferită de Pavel în setul al treilea a produs ceva emoţii în tabăra constănţeană! Stoev a fost obligat să facă două schimbări deodată, Haikal la Pavel şi Began la Massinatori, pentru a rămâne cu doi voleibalişti români pe teren. „Pavel a suferit doar o crampă la muşchiul gambei, nimic serios”, a răsuflat uşurat Stoev, după meci.

TOMIS JOACĂ MÂINE UN ALT DERBY, LA CRAIOVA. La trei zile după înfruntarea cu Zalăul, în urma căreia a devenit lider în campionat, CVM Tomis va susţine încă un derby. Mâine, de la ora 15.00, echipa constănţeană va juca pe terenul vicecampioanei SCM U. Craiova, partida fiind transmisă în direct de postul Digi Sport 2.