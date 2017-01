CVM Tomis vizează al zecelea succes consecutiv

Etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei masculin programează sîmbătă, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, întîlnirea dintre Club Volei Municipal Tomis (locul 1, 18p) şi Steaua Bucureşti (locul 6, 15p). Partida opune două dintre reprezentantele României în Cupele Europene şi poate fi considerată ca derby al etapei, chiar dacă nu toţi constănţenii sînt de acord... „Nu-l consider un derby, ci un meci obişnuit de campionat. Steaua este o echipă cu perioade mai bune şi mai slabe, a pierdut la Buzău şi la Baia Mare, iar sîmbătă a cîştigat în faţa lui Dinamo. Poate că şi-a găsit ritmul în acest joc, vom vedea”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. „Derby cu Steaua? Nu mi se pare! Derby ar fi fost cu Piatra Neamţ, dar nu cu Steaua. E o echipă bună şi mă aşteptam la mai mult de la ei anul acesta, dar se pare că şi după transferurile făcute în vară au unele probleme. Eu unul, sincer, nu am emoţii. Vom cîştiga fără probleme!”, consideră Bulent Cadîr, team-managerul campioanei României. Tomis are doi jucători incerţi pentru partida cu Steaua: Firpo s-a antrenat abia vineri după accidentarea suferită marţi, iar Brinkman nu se pregăteşte nici el la capacitate maximă, astfel că ambii ar putea fi menajaţi. Constănţenii pleacă favoriţi în duelul cu Steaua, o echipă care nu se regăseşte în acest campionat, chiar dacă vine după o victorie cu 3-1 împotriva lui Dinamo. În deplasare, steliştii au pierdut la Baia Mare, Buzău şi Zalău, cîştigînd cu 3-0 pe terenul lui Rapid şi cu 3-1 la Dej.

Celelalte partide ale etapei: VCM Piatra Neamţ - Constam Buzău; Dinamo Bucureşti - Ştiinţa Bacău; Explorări Baia Mare - Torpi Tg. Mureş; Remat Zalău - U. Cluj; Unirea Dej - Rapid Bucureşti.

Săptămîna aniversărilor la CVM Tomis (Petrişor Macovei a împlinit 29 de ani, Ashlei Nemer 28 de ani, iar Mircea Dudaş, antrenor secund şi statistician, 37 de ani, şi nu 40, cum dintr-o regretabilă eroare a apărut în ziarul de joi) a continuat vineri cu un eveniment deosebit în familia team-managerului Bulent Cadîr. Soţia acestuia, Julide, a născut o fetiţă, Eda, care a avut 3,700 kg şi 52 cm. Eda este a doua fetiţă a familiei Cadîr, după Ege.

Clasament

1. CVM TOMIS 9 9 0 27: 3 18

2. VCM Piatra Neamţ 9 8 1 24: 8 17

3. Dinamo Bucureşti 9 6 3 21:11 15

4. Constam Buzău 9 6 3 20:12 15

5. Explorări Baia Mare 9 6 3 21:16 15

6. Steaua Bucureşti 9 6 3 19:15 15

7. U. Cluj 9 4 5 17:19 13

8. Remat Zalău 9 3 6 17:20 12

9. Unirea Dej 9 2 7 11:23 11

10. Torpi Tg. Mureş 9 2 7 6:25 11

11. Ştiinţa Bacău 9 1 8 11:25 10

12. Rapid Bucureşti 9 1 8 7:24 10