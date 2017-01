CVM Tomis vizează încă un succes clar în Cupele Europene

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a ajuns la un singur pas de îndeplinirea unuia dintre obiectivele fixate de conducerea clubului la începutul sezonului: calificarea în Final Four-ul unei competiţii europene inter-cluburi. E drept, n-a fost să fie Cupa CEV, pe care Tomis a părăsit-o prematur, eliminată de Hypo Tirol Innsbruck, dar parcursul ulterior în GM Capital Challenge Cup a fost aproape perfect. Campionii României au trecut de Orion Doetinchem şi Euphony Asse-Lennik, iar acum, în sferturile de finală, vor primi replica bieloruşilor de la Metallurg Zhlobin. Primul meci este programat astăzi, la Constanţa, în Sala Sporturilor, de la ora 18.00, iar jocul retur va avea loc miercurea viitoare, de la aceeaşi oră, la Gomel.

Învingători cu 3-0 în partidele tur cu olandezii şi belgienii, jucătorii de la CVM Tomis speră la acelaşi rezultat şi cu bieloruşii, care le-ar netezi drumul spre semifinale. „Probabil că meciul de joi va fi cel mai greu pentru noi din acest an, pentru că are o miză imensă - calificarea în Final Four. Noi am mai fost la un pas de Final Four şi vrem să nu dăm greş de data aceasta. Sperăm că sala va fi plină şi că publicul ne va ajuta să obţinem o victorie cît mai clară. Echipa adversă este una pe stil rusesc, cu jucători puternici şi cu un joc destul de simplu. Cred că sînt peste olandezi şi belgieni, pentru că altfel nu ar fi ajuns pînă aici. Important este să ne facem jocul nostru şi să le punem cît mai multe probleme”, consideră Radu Began, căpitanul Tomisului. „Ne aşteaptă un meci greu, în care vrem să repetăm victoriile obţinute în tururile următoare, cu olandezii şi belgienii. Sîntem foarte concentraţi înaintea acestei partide şi trebuie să jucăm foarte bine din punct de vedere tactic. Ne-am studiat adversarii pe video: este o echipă înaltă, redutabilă pe fileu, la atac şi blocaj, dar mai puţin abilă la preluare şi apărare. Important este să jucăm noi bine, pentru că altfel nu avem nici o şansă. Nici echipa bielorusă nu a ajuns întîmplător pînă aici, aşa că nu va fi deloc un meci uşor”, consideră şi coordonatorul Sebastian Firpo. Antrenorul Stelio De Rocco a pregătit cu minuţiozitate meciul tur cu Metallurg, analizînd jocurile echipei adverse cu VCM Piatra Neamţ şi Amriswil. Voleibaliştii constănţeni au efectuat şi o şedinţă video înaintea antrenamentului de ieri, în care s-au familiarizat cu jucătorii bieloruşi. În celelalte trei dispute care vor decide participantele în Final Four s-au înregistrat următoarele rezultate: Tourcoing LM (Franţa) - Arkas Izmir (Turcia) 3-0 (25-21, 25-23, 25-19), EA Patras (Grecia) - Galatasaray Istanbul (Turcia) 3-0 (25-20, 25-19, 25-21) şi Jastrzebski Wegiel SA (Polonia) - Sisley Treviso (Italia) 2-3 (25-19, 22-25, 25-19, 18-25, 10-15).

Metallurg s-a antrenat aseară în Sala Sporturilor

Formaţia din Zhlobin a sosit încă de marţi seară la Constanţa, iar aseară, imediat după Tomis, s-a antrenat în Sala Sporturilor. Bieloruşii au sosit în România cu 11 voleibalişti, neavînd jucători accidentaţi. „Ştiu despre formaţia din Constanţa doar că are mulţi străini în lot şi că este o echipă de valoare, care a cîştigat campionatul şi cupa. Nu ştiu ce va fi la Constanţa, chiar dacă am cîştigat în deplasare în ultimele două tururi. A fost doar 3-2, şi la Piatra Neamţ, şi în Elveţia, dar asta nu înseamnă nimic. Calificarea rămîne deschisă!”, a declarat antrenorul principal Igor Zagorţev. „Nu ştiu prea multe despre Tomis, iar dintre jucători îl cunosc doar pe Lică, de la echipa franceză care ne-a eliminat anul trecut (n.r. - Beauvais). Nu cred că victoriile noastre au fost aşa de importante, pentru că am întîlnit echipe ceva mai slabe în tururile anterioare, cu excepţia polonezilor. Ştim că formaţia din Constanţa este puternică, cunosc rezultatele anterioare, dar vom vedea pe teren care echipă este mai bună. Avem şi returul la noi acasă, aşa că orice este posibil”, a spus căpitanul echipei oaspete, Aleksandr Еlistratov.

Clubul constănţean organizează o tombolă la meciul de azi

Ca de obicei, la meciurile importante organizate de CVM Tomis pe teren propriu, intrarea publicului va fi liberă. Toţi spectatorii vor putea participa la o tombolă cu premii oferite de clubul constănţean: o excursie pentru două persoane într-un week-end, la munte, în România, oferită de unul dintre sponsorii echipei, Icar Tours, şi două invitaţii pentru o cină romantică la Restaurantul “Temple”, cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor!