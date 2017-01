CVM Tomis vizează trei victorii

Astăzi debutează la Constanţa ultimul turneu contând pentru grupa valorică 1-4 din Divizia A1 la volei masculin. Cele şase partide vor avea loc în Sala Sporturilor, de la ora 17.00 şi de la ora 20.00, echipa organizatoare, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, urmând să evolueze în fiecare zi în meciul al doilea. Turneul are ca miză doar ocuparea poziţiei secunde în clasamentul final, pe care şi-o dispută Dinamo Bucureşti şi CVM Tomis. Asta pentru că Remat Zalău şi-a asigurat titlul de campioană a României indiferent de rezultatele ultimului turneu, iar Unirea Dej va termina pe locul 4. Dinamo este favorită la poziţia secundă, având două puncte avans faţă de CVM Tomis, dar şi un setaveraj superior. „Avem şanse foarte mici la locul al doilea, pentru că depindem şi de jocul rezultatelor. Dinamo este o echipă de luptă, care astăzi pierde cu 2:3, iar mâine câştigă cu 3:2. Jucăm acasă şi tocmai de aceea trebuie să jucăm şi pentru public, să le oferim spectatorilor constănţeni trei victorii”, spune antrenorul principal al Tomisului, Viktor Sidelnikov. „Vrem să câştigăm toate cele trei meciuri, în faţa propriilor fani. Cam atât mai putem face în acest final de sezon”, consideră Filip Despotovski, coordonatorul formaţiei constănţene. „Am început turneul de la Zalău cu şanse chiar şi la titlu, dar nu am reuşit să trecem de Remat. Nici acum nu este totul pierdut, pentru că am putea să încheiem pe locul secund”, declară, mai optimist, extrema Jovan Sajnberger.

Iată programul turneului de la Constanţa - vineri: Remat Zalău - Unirea Dej (ora 17.00); Dinamo Bucureşti - CVM Tomis Constanţa (ora 20.00); sâmbătă: Remat Zalău - Dinamo Bucureşti (ora 17.00); Unirea Dej - CVM Tomis Constanţa (ora 20.00); duminică: Dinamo Bucureşti - Unirea Dej (ora 17.00); CVM Tomis Constanţa - Remat Zalău (ora 20.00).

Clubul constănţean s-a pregătit în mod special pentru a organiza în cele mai bune condiţii ultimul turneu. Din păcate, de la şedinţa tehnică a turneului de la Constanţa, desfăşurată aseară, la Restaurantul “Temple”, au lipsit reprezentanţii cluburilor Remat Zalău şi Dinamo Bucureşti, absenţa acestora fiind taxată de cei prezenţi, inclusiv de Virgil Dumitrescu, observatorul turneului, care speră ca cele patru echipe să ofere un spectacol voleibalistic iubitorilor acestui sport în turneul de la Constanţa.

Celelalte grupe valorice s-au încheiat deja, clasamentul final al Diviziei A1 la volei masculin arătând astfel: 5. Explorări Baia Mare (echipă calificată pentru Cupa Balcanică); 6. VCM Piatra Neamţ; 7. Torpi Tg. Mureş; 8. U. Cluj; 9. Steaua Bucureşti; 10. SCM U. Craiova; 11. Dacia Buzău (echipă retrogradată în Divizia A2); 12. CVM Braşov (echipă exclusă din campionat).

Clasament turneu locurile 1-4

1. Remat Zalău 15 12 3 40:16 27

2. Dinamo 15 9 6 33:29 24

3. CVM TOMIS 15 7 8 26:28 22

4. Unirea Dej 15 2 13 14:40 17