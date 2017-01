CVM Tomis vrea revanşa în faţa Zalăului

Astăzi, de la ora 15.00, Sala Sporturilor din Constanţa va găzdui a treia confruntare în opt zile între CVM Tomis Constanţa şi Remat Zalău! În precedentele două jocuri, disputate la Zalău, Tomis şi Remat şi-au împărţit victoriile, ambele meciuri încheindu-se 3-1. În manşa tur din sferturile de finală ale Cupei României, miercurea trecută, s-au impus constănţenii, iar sîmbătă, în campionat, au cîştigat sălăjenii. Victoria din tur i-a netezit deţinătoarei trofeului drumul spre semifinale, fiind greu de crezut că Remat va izbuti să cîştige cu 3-0 la Constanţa sau cu 3-1 şi apoi să-şi adjudece “setul de aur”. Oricum, formaţia din Zalău vrea să se califice pentru Cupele Europene, obiectiv mult mai uşor de realizat prin ocuparea uneia dintre primele patru poziţii în campionat. Partida retur va fi arbitrată de Lucian Năstase şi Nicolae Marin, ambii din Galaţi. Tot astăzi mai au loc alte două meciuri retur din sferturile Cupei României: Constam Buzău - Steaua (în tur: 0-3) şi Dinamo - U. Cluj (3-1). Returul dintre Unirea Dej şi VCM Piatra Neamţ (0-3 în tur) va avea loc pe 15 februarie.

Constănţenii au digerat greu înfrîngerea de sîmbătă

Voleibaliştii constănţeni au revenit ieri la antrenamente în Sala Sporturilor, după zece zile în care s-au pregătit la Buşteni, Zalău şi Şimleul Silvaniei! Atmosfera la echipă este bună, toată lumea concentrîndu-se pe meciurile din următoarele două săptămîni, foarte importante pentru îndeplinirea celor trei obiective ale clubului: campionatul, Cupa României şi calificarea în Final Four-ul GM Capital Challenge Cup. Însă cel mai important meci este cel care urmează, iar CVM Tomis vrea nu numai să se califice în semifinale, dar să se şi revanşeze după înfrîngerea de sîmbătă. „De ce am pierdut la Zalău? Am jucat cu 40% sub nivelul nostru, iar adversarii au jucat cu 40% mai bine! Asta e tot! Performanţele individuale ale jucătorilor au fost mult sub standardul cu care eram obişnuiţi. De asemenea, sînt dezamăgit şi de mine însumi, pentru că au existat momente de joc în care am ezitat să iau unele decizii care se impuneau. Dar acesta e sportul, mereu ai cîte ceva de învăţat! Nu este sfîrşitul lumii că am pierdut primul meci în campionat. Le-am spus şi jucătorilor: trebuie să ne revenim repede! Iar asta s-a întîmplat chiar a doua zi, la Dej, cînd am cîştigat contra unei echipe bune”, a explicat antrenorul principal Stelio De Rocco. „Am avut o prestaţie mai slabă, este adevărat, însă decisivă pentru victorie a fost evoluţia lor foarte bună, pe care nu am reuşit să o contracarăm. Nu cred că am luat meciul prea uşor, dimpotrivă, noi eram foarte hotărîţi să începem în forţă şi să încheiem repede conturile, pentru că mai aveam de jucat şi a doua zi, la Dej. Cred că Zalăul a făcut cel mai bun joc al său din acest campionat, iar noi nu am reuşit să ne ridicăm la nivelul lor. Nu cred că este un capăt de ţară înfrîngerea, este doar un meci de campionat. Important este să cîştigăm miercuri în cupă şi să ştergem impresia mai proastă pe care am lăsat-o la Zalău”, a declarat Laurenţiu Lică. „Echipa din Zalău a fost mult mai motivată în meciul al doilea, iar noi puţin cam prematur relaxaţi. Cîştigasem cu trei zile înainte şi am crezut că meciul va fi mai uşor, dar asta ne-a costat”, a spus şi Florin Voinea.