CVM Tomis vrea să aducă Final Four la Constanţa!

Dubla victorie cu 3-1 obţinută de Club Volei Municipal Tomis Constanţa în faţa bieloruşilor de la Metallurg Zhlobin a calificat campioana României în Final Four-ul GM Capital Challenge Cup, ceea ce reprezintă cea mai bună performanţă internaţională din istoria clubului constănţean. A fost un succes care nu a mai fost realizat de o echipă românească din 2004, cînd Deltacons Tulcea a jucat finala Top Teams Cup, pierdută cu Lokomotiv Harkov. Evident, la capătul returului cîştigat la Gomel, atmosfera în lotul Tomisului a fost una euforică, toată lumea pregătindu-se pentru sărbătoare. „Mă simt excelent. Sînt fericit, pentru că ne-am atins una dintre ţintele propuse la începutul sezonului. Mă bucur şi pentru că echipa a jucat un volei de calitate în această seară (n.r. / miercuri seară) şi a demonstrat că merită să fie în Final Four”, a declarat coordonatorul de joc Sebastian Firpo, completat de brazilianul Ashlei Nemer: „Este o realizare foarte importantă pentru Tomis, pentru Constanţa, pentru toţi jucătorii. Ne-am îndeplinit unul dintre obiective şi am făcut un pas înainte foarte important pentru fiecare dintre noi. Este foarte uşor să joci alături de aceşti băieţi admirabili şi mult mai greu să dau acest interviu, pentru că Firpo şi Dede mă fac să-mi pierd concentrarea (n.r. - cei doi încercau să-i distragă atenţia jucătorului brazilian şi se strîmbau la el!), dar e foarte plăcut!” Vali Pereu, extrema Tomisului, care în urmă cu cinci ani juca, împreună cu Răzvan Tănăsescu, în finala Top Teams Cup, cu Deltacons, visează la… Liga Campionilor: „Mă simt extraordinar acum, că am ajuns din nou în Final Four, după cinci ani, şi sper să ajungem şi în Liga Campionilor, pentru că asta ne dorim cu toţii”. Florin Voinea, cel mai vechi component al echipei constănţene (evoluează de la 18 ani la Midia Năvodari, apoi VCM Constanţa şi CVM Tomis), a fost extrem de fericit la finalul partidei din Belarus: „Poate că nu mă gîndeam atunci să ajung cu echipa din Constanţa într-o semifinală de cupă europeană, dar de atunci am progresat foarte mult, şi eu ca jucător, şi echipa, şi ne-am fixat obiective din ce în ce mai îndrăzneţe. Această calificare este rodul unei munci care a început în urmă cu cinci ani de zile, cînd a venit la echipă domnul Strutinsky”. Milen Uzunov, fostul jucător şi antrenor al Tomisului, spune că este mult mai greu în funcţia de director executiv: „Acum e mult mai greu, pentru că pe teren sau pe banca tehnică nu ai emoţiile pe care le ai atunci cînd priveşti meciul de pe margine. Important este că ne-am făcut treaba şi am ajuns în Final Four”. „Club Volei Municipal Tomis doreşte să organizeze Final Four, aşa că va face o cerere în acest sens la CEV. Pînă pe 22 februarie trebuie să trimitem documentaţia necesară la CEV. Cred că avem 60-70% şanse să organizăm Final Four-ul la Constanţa”, a declarat Bulent Cadîr, team-managerul grupării de pe Litoral.

Voleibaliştii Tomisului au ajuns acasă abia noaptea trecută, fiind deja cu gîndul la întîlnirea de sîmbătă, din campionat, cu Torpi Tg. Mureş. Antrenorul principal Stelio De Rocco, împreună cu toţi jucătorii din lotul Tomisului, a făcut un apel către fanii constănţeni să vină sîmbătă, la Sala Sporturilor, pentru a se bucura împreună de splendida calificare reuşită miercuri, la Gomel. Reamintim că meciul CVM Tomis - Torpi Tg. Mureş, din etapa a 19-a a Diviziei A1, programat iniţial în deplasare, va avea loc la Constanţa, începînd cu ora 16.00. Runda a 19-a începe azi, la Baia Mare, unde se va disputa întîlnirea dintre echipa locală Explorări şi VCM Piatra Neamţ.