CVM Tomis vrea să încheie azi campionatul

Astăzi, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 3), în Sala Sporturilor din Zalău va avea loc a treia partidă contând pentru finala Diviziei A1 la volei masculin, dintre echipa locală Clubul Sportiv Volei Municipal şi campioana en titre, Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Voleibaliştii constănţeni au câştigat primele două meciuri ale finalei, disputate săptămâna trecută, pe litoral, şi mai au nevoie de o singură victorie pentru a realiza eventul şi anul acesta! Lucrurile sunt simple:

1. Dacă Tomis învinge astăzi, finala se încheie, iar echipa constănţeană primeşte trofeul şi medaliile cuvenite campioanei României, calificându-se pentru viitoarea ediţie a Ligii Campionilor.

2. Dacă Zalăul învinge astăzi, mâine, de la ora 17.00 (în direct pe Digi Sport 3), are loc partida a patra a finalei, în care este valabilă din nou afirmaţia de la punctul 1.

3. Dacă Zalăul învinge şi vineri, campioana sezonului 2013-2014 se va decide în meciul 5 al finalei! Cele două echipe vor reveni la Constanţa, pentru întâlnirea decisivă din 24 aprilie.

Rămâne de văzut acum care dintre cele două pretendente la titlu a reuşit să se recupereze mai repede după un sezon lung şi istovitor. Au fost multe meciuri, care au uzat jucătorii, astfel că mai mulţi dintre ei acuză accidentări mai vechi sau mai noi. Nici CVM Tomis nu are toţi jucătorii perfect valizi, astfel că Zhekov, Nemec, Stancu sau Rodriguez nu au evoluat la nivel maxim în cele două meciuri de la Constanţa. Toţi au strâns din dinţi şi au fost titulari, aşa cum se va întâmpla, foarte probabil, şi în partidele programate la Zalău.

CVM TOMIS VREA SĂ VINĂ LA CONSTANŢA CU TROFEUL CUVENIT CAMPIOANEI ROMÂNIEI Jucătorii de la CVM Tomis doresc să încheie conturile încă de astăzi, pentru a intra cât mai repede în vacanţă, dar nu uită că formaţia din Zalău a revenit de la 0-2 la meciuri şi în semifinala cu SCM U. Craiova. „Cu siguranţă vor încerca să-şi valorifice avantajul terenului propriu, ştiu că este dificil să joci în sala de la Zalău. În plus, nicio finală nu este uşoară, dar noi trebuie să obţinem a treia victorie. Nu are importanţă unde, la Zalău sau în ultimul meci, de la Constanţa. Ne mai trebuie o victorie pentru a fi campioni şi vom face tot posibilul să reuşim asta încă din partida următoare”, a afirmat căpitanul Tomisului, coordonatorul Andrey Zhekov. „Finala nu este încă decisă. La Zalău vor fi meciuri mai dificile decât cele de la Constanţa, pentru că vom juca în deplasare, în faţa suporterilor adverşi. Ne dorim să cucerim titlul naţional acolo, dar suntem conştienţi că este finala campionatului, iar o finală nu are cum să fie uşoară. Sper ca Zalăul să nu întoarcă rezultatul, cum a fost la semifinala cu Craiova”, a declarat extrema Dmitrii Bahov. „Sper ca în meciurile de la Zalău să jucăm cel puţin la fel de bine ca în meciul al doilea de la Constanţa şi să câştigăm. Nu ştiu dacă putem să întoarcem de la 0-2, ca în semifinala cu Craiova. Vom vedea asta în funcţie de cât de bine vom reuşi să ne recuperăm şi să pregătim meciurile de la Zalău”, a spus antrenorul principal al Zalăului, Aurel Vlaicu. Fostul internaţional a remarcat şi principalul atu al echipei adverse. „Ce a făcut diferenţa în cele două meciuri de la Constanţa? Cred că Rodriguez, care este un jucător foarte bun, capabil să facă diferenţa în astfel de meciuri importante”, a precizat Vlaicu.