CVM Tomis vrea să încheie azi lupta pentru titlu

07:47:45 / 27 Aprilie 2015

Jucam la jeguri acasa

Poate fiul lui tata joaca corect si se face 3-0 azi! Nu ca in cupa! Vrajeala aia cu jucatorii plecati, oboseala, etc. Ma lasi? Si poate umflatul ala care facea ca ca maimuta si ordona in sala la mine ce sa fac, nu mai face ca aici, ca e la el acasa! Lumea zice ca era presedintele lu` Zalau, dar nu cred ca un asa dezaxat e presedinte la un club care se bate la titlu sincer!