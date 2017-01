CVM Tomis vrea să mai facă un pas spre Final Four

Club Volei Municipal Tomis Constanţa susţine astăzi, de la ora 17.00, în Sala Sporturilor, primul meci oficial din 2009. Jocul cu formaţia belgiană Euphony Asse-Lennik contează ca manşă tur din optimile de finală ale GM Capital Challenge Cup, returul fiind programat miercurea viitoare, în Belgia, de la ora 21.30, ora României. Este o partidă cu o miză uriaşă, pentru că voleibaliştii constănţeni au marea şansă de a-şi continua drumul spre Final Four, o prezenţă în semifinalele unei competiţii europene reprezentînd cea mai bună performanţă din istoria grupării de pe Litoral. Began şi compania au pregătit cu minuţiozitate primul meci împotriva belgienilor, vizionînd meciuri jucate de Lennik şi exersînd combinaţii prin care să-şi surprindă adversarii. Lennik ocupă locul 4 în competiţia internă, la distanţă destul de mare de podium, însă campionatul belgian este superior celui românesc, semnificativ fiind faptul că trimite două echipe în Liga Campionilor! Arvydas Miseikis, jucător transferat de Tomis vara trecută de la echipa belgiană Puurs, cunoaşte bine adversara de astăzi: „În fiecare an este o echipă puternică, dar şi-a schimbat mult lotul faţă de sezonul trecut, cînd am evoluat contra lor. Am fost coechipier cu Delanghe, un jucător cu multă experienţă, care joacă libero sau extremă. Face bine preluare şi este foarte bun în apărare. Şansele noastre de victorie sînt importante, dar nu va fi un meci uşor!” În campionatul belgian a evoluat şi canadianul Steve Brinkman, dar cu mulţi ani în urmă, cîştigînd Top Teams Cup în 2002, cu echipa Knack Roeselare. „Din cîte ştiu, Lennik este o echipă bună, care tratează cu multă atenţie participarea în Cupele Europene. Va fi un meci echilibrat şi avem şanse mari la victorie dacă vom juca tare de la început şi ne vom lupta pentru fiecare minge”, a declarat jucătorul Tomisului. Antrenorii Stelio De Rocco, Luca Donati şi Mircea Dudaş nu au probleme de lot şi vor putea alinia astăzi cea mai bună formulă de echipă. Ca de obicei, la meciurile de pe teren propriu ale Tomisului, intrarea publicului va fi liberă, iar spectatorii vor putea participa la o tombolă cu premii oferite de clubul constănţean.

Belgienii au sosit aseară la Constanţa

Formaţia belgiană a sosit la Constanţa aseară, în jurul orei 20.45, şi s-a grăbit să ajungă la Sala Sporturilor, pentru un scurt antrenament. Lennik a deplasat în România doar zece jucători, polonezul Alancewicz rămînînd acasă din cauza unei accidentări. „Nu ştiu prea multe despre Tomis! Este o echipă bună, care a eliminat o formaţie olandeză în turul anterior. Are în lot doi jucători care au evoluat în campionatul belgian, iar Dornelas îl ştie bine pe unul dintre brazilienii de la Constanţa. Vrem să facem aici un meci cît mai bun şi să luăm o primă opţiune pentru calificare, înaintea returului de pe teren propriu. Obiectivul nostru în Cupele Europene este să cîştigăm cît mai multe meciuri şi să ajungem cît mai departe, poate chiar în Final Four. Mai întîi însă trebuie să trecem de Constanţa...”, a declarat Sacha Koulberg, antrenorul principal al formaţiei belgiene.