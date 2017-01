CVM Tomis vrea să rămînă invincibilă pe teren propriu

Sîmbătă sînt programate partidele etapei a 20-a a Diviziei A1 la volei masculin, în care CVM Tomis Constanţa va evolua acasă în compania formaţiei Constam Buzău. Cele două echipe se cunosc foarte bine, mai ales că în iarnă au susţinut şi două meciuri de verificare, înainte de reluarea campionatului. Evident, Tomis este mare favorită la victorie, ţinînd cont că joacă pe teren propriu şi că la Constanţa a cedat un singur set în acest campionat, însă campionii sînt precauţi înaintea acestei partide. „Evident că putem avea probleme pentru că dacă jucăm slab, orice echipă ne poate pune probleme. Trebuie să jucăm serios şi concentraţi. Am studiat pe video echipa adversă şi sîntem gata pentru încă o victorie. Formaţia din Buzău are preluare bună şi dacă nu servim bine, vom avea un meci greu”, consideră Sebastian Firpo, ridicătorul Tomisului. „Putem avea probleme, pentru că am mai avut şi altădată cu buzoienii, dar ţinînd cont că jucăm acasă, cred că pornim cu prima şansă la victorie. Din cîte ştiu, Buzăul mai are şanse teoretice la locul 4, aşa că va juca la Constanţa cu multă ambiţie. Trebuie să fim prudenţi, nu trebuie să ne vedem învingători înainte să înceapă meciul!”, spune şi „căpitanul” Radu Began. Siguri că vor termina sezonul regulat pe prima poziţie, voleibaliştii constănţeni sînt şi cu gîndul la returul de miercuri cu Dinamo Bucureşti, din Cupa României. „Adevărat, partida cu Dinamo este mai importantă, dar echipa noastră ia întotdeauna meciurile la rînd - este o caracteristică a Tomisului. Nu subestimăm nici un adversar, chiar dacă sîntem deja cîştigători ai sezonului regulat”, a declarat Firpo. Formaţia de pe Litoral va fi în continuare lipsită de aportul centrului Petrişor Macovei, încă nerefăcut după accidentarea la gleznă. Partida Tomis - Constam va începe la ora 17.00 şi va fi arbitrată de cuplul Dan Forţu (Galaţi) - Niculae Stan (Bucureşti).

Celelalte meciuri ale etapei a 20-a: Remat Zalău - Explorări Baia Mare; VCM Piatra Neamţ - Torpi Tg. Mureş; Dinamo Bucureşti - Steaua Bucureşti; Unirea Dej - Ştiinţa Bacău; Universitatea Cluj - Rapid Bucureşti.

Clasament

1. CVM TOMIS 19 18 1 55: 7 37

2. Dinamo Bucureşti 19 14 5 46:21 33

3. VCM Piatra Neamţ 19 14 5 45:25 33

4. Remat Zalău 19 12 7 45:29 31

5. Explorări Baia Mare 19 12 7 44:34 31

6. Constam Buzău 19 11 8 40:32 30

7. U. Cluj 19 9 10 36:40 28

8. Steaua Bucureşti 19 8 11 31:41 27

9. Unirea Dej 19 7 12 31:45 26

10. Torpi Tg. Mureş 19 4 15 16:51 23

11. Ştiinţa Bacău 19 3 16 24:53 22

12. Rapid Bucureşti 19 2 17 17:52 21