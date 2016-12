CVM Tomis vrea să realizeze din nou eventul

Mâine, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, Club Volei Municipal Tomis va debuta în campionatul României de volei masculin. După ce în prima etapă au stat, datorită numărului impar de echipe, campionii vor primi vizita noii promovate Arcada Galaţi, în etapa a 2-a din Divizia A1.

După ce a obţinut în sezonul 2012-2013 al patrulea titlu naţional şi a şaptea Cupă a României, CVM Tomis vrea să realizeze eventul şi în acest sezon. „Îi mulţumesc lui Martin (n.r. - Stoev, antrenorul bulgar care a condus echipa spre event în sezonul trecut) pentru că a acceptat să rămână antrenor al echipei şi sper că vom colabora şi în sezoanele următoare. Îi mulţumesc pentru că a primit câţiva juniori la prima echipă (n.r. - Vologa, Tarţa şi Aciobăniţei) şi şi-a asumat responsabilitatea de a le creşte valoarea. Le mulţumesc şi jucătorilor pentru că au venit la Constanţa, dar în special lui Israel (n.r. - Rodriguez, fost campion european cu Spania în 2007). Împreună avem ca obiectiv să câştigăm campionatul şi Cupa României şi să ajungem cât mai departe în Liga Campionilor”, spunea miercuri, la prezentarea oficială a lotului pentru Liga Campionilor, Sorin Strutinsky, preşedintele grupării constănţene.

„Cred că anul acesta au venit mai mulţi jucători importanţi. Au rămas doar cei doi centri de anul trecut (n.r. - Stancu şi Spînu) şi este o echipă total nouă, dar cred că avem o echipă mai echilibrată. Sper să reuşim să încheiem sezonul în aceeaşi componenţă în care îl începem şi că nu vom avea accidentări, aşa cum s-a întâmplat anul trecut. Cred că Zalăul, Craiova şi Dinamo sunt principalele contracandidate ale noastre la titlu, dar finala se va juca între Zalău şi Constanţa”, a afirmat Martin Stoev. „Campionatul cred că va fi mai echilibrat decât cel trecut. Zalăul pare o echipă mai omogenă, are jucători mai valoroşi, dar cred că tot noi vom fi campioni”, a declarat extrema Dragoş Pavel. „Am revenit pentru că mi s-a făcut dor de performanţă, iar Liga Campionilor a contat foarte mult. A fost un an destul de greu pentru mine în Franţa, am fost şi accidentat. Acum sunt complet recuperat şi sper să facem o figură frumoasă în Liga Campionilor. Sper la cel puţin un loc 3 în grupă, care să ne permită să mergem mai departe în Cupa CEV”, a adăugat jucătorul revenit la Tomis după un sezon petrecut în Franţa, la formaţia de liga a doua din Saint-Brieuc.

RADU BEGAN A FOST REACTIVAT! O mare surpriză anunţată la conferinţa de presă de miercuri a fost faptul că antrenorul secund Radu Began îşi va relua antrenamentele! Accidentarea destul de gravă a brazilianului Massinatori (ruptură de menisc) a lăsat gruparea constănţeană cu doar doi centri valizi, Spînu şi Stancu, iar rezervă ar fi juniorul Vologa (17 ani). Jucătorul care a contribuit la toate performanţele echipei constănţene din perioada 2005-2012 spune că doar va da o mână de ajutor la antrenamente. „Mă străduiesc să-mi revin din punct de vedere fizic, în primul rând, pentru că nu m-am mai antrenat de un an şi jumătate. Voi încerca să-i ajut pe doi centri valizi la antrenamente, pentru că le este greu în aceste condiţii, dar nu se pune problema să fiu titular. Apoi, va depinde numai de forma mea. Îmi doream demult să joc în Liga Campionilor. Vom vedea ce va fi”, a declarat fostul căpitan al Tomisului.