CVM Tomis vrea să repete victoriile de la Rovaniemi şi Innsbruck

Club Volei Municipal Tomis Constanţa va susţine în această seară, cu începere de la ora 21.30, ora României, partida tur cu Domex Czestochowa din cadrul sferturilor de finală ale Cupei CEV. Avînd iniţial ca oră de start 21.00, ora României, primul fluier al arbitrului a fost amînat cu o jumătate de oră, la solicitarea televiziunii din Czestochowa. Întîlnirea va fi găzduită de “Hala Polonia” din Czestochowa, o sală de 4.000 de locuri în care jucătorii constănţeni s-au antrenat aseară. Vestea bună este că toţi voleibaliştii Tomisului care au făcut deplasarea în Polonia sînt apţi de joc, inclusiv Răzvan Tănăsescu şi Andy Hein, menajaţi în meciul de campionat cu Steaua pentru că nu erau refăcuţi după accidentări mai vechi. Cu excepţia lui Goran Ivkovic, antrenorul Stelio De Rocco se va putea baza pe toţi jucătorii care au reuşit numai victorii în această ediţie a Cupelor Europene: 3-2 şi 3-2 cu Perungan Pojat Rovaniemi (Finlanda) - în primul tur şi 3-1 şi 3-2 cu Hypo Tirol Innsbruck (Austria) - în optimi. La rîndul lor, adversarii de astăzi au eliminat echipa germană Evivo Duren cu o dublă victorie, 3-1 acasă şi 3-0 în deplasare, apoi au produs una dintre marile surprize ale competiţiei, trecînd graţie setului de aur de Iskra Odinţovo (în Rusia a fost 3-0 pentru gazde, iar polonezii s-au impus cu 3-1 pe teren propriu).

“Vrem să fim competitivi pe orice teren”

“Vreau ca echipa să joace la potenţialul de care este capabilă şi sînt convins că jucătorii vor da maximum pe teren. Mă aştept la un meci foarte dificil şi bun din punct de vedere calitativ. Obiectivul nostru este să continuăm seria începută cu Rovaniemi şi Innsbruck, să fim competitivi pe orice teren, inclusiv în Polonia”, spune antrenorul principal al Tomisului, Stelio De Rocco. El nu a uitat însă eşecul cu Steaua, primul pentru el într-un meci oficial de cînd a preluat Tomisul. “A fost prima dată cînd echipa a jucat mai slab. Am avut scăderi în toate compartimentele şi în execuţii. Altădată puteam compensa printr-un joc bun sau prin schimbări. Acum... Cred că noi nu putem să evoluăm mai slab de atît, iar Steaua a jucat foarte bine şi a dat maximum de ce este capabilă”, consideră canadianul. Cu ajutorul lui Mircea Dudaş, De Rocco a prezentat echipei sale formaţia adversă, programînd ieri mai multe şedinţe video cu jucătorii. “Ce am văzut pe viu duminică ne-a confirmat impresia pe care ne-am făcut-o vizionînd DVD-uri: Domex este o echipă bună, cu două extreme valoroase pe faza de atac. Am vrut ca jucătorii să ia contact cu sala şi cu publicul polonez, chiar dacă la meci a fost doar pe jumătate plină. Mă aştept la o sală arhiplină şi la un public ostil, o atmosferă care să-i motiveze pe jucătorii mei”, spune canadianul.

Refăcuţi fizic după drumul obositor pînă în Polonia (voleibaliştii Tomisului s-au trezit duminică la 4 dimineaţa şi au ajuns la Czestochowa după ora 15.30), campionii României au luat aseară un prim contact cu sala de joc. Dacă la Tomis este de aşteptat să fie utilizată formula standard, mai puţin Ivkovic, antrenorul gazdelor, Radoslaw Panas, va introduce pe teren aceeaşi formaţie care a eliminat Iskra şi a învins duminică pe Politehnica Varşovia, 3-0 (25-21, 25-17, 25-23), în primul meci oficial din 2008: Woicki - Billings, Nowakowski, Szczerbaniuk, Gierczynski, Wika şi libero: Gacek (au mai jucat duminică: Gradowski, Wrona şi Wierzbowski). Partida va fi arbitrată de ucrainenii Ghenadi Kondakov şi Aleksei Skibiţki.

Iubitorii voleiului vor putea urmări în transmisiune directă, doar la TV Neptun, confruntarea dintre Domex Czestochowa şi CVM Tomis.