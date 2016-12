CVM Tomis vrea victoria și în a doua confruntare cu Dinamo

08:12:34 / 24 Martie 2015

Mare tie gradinita

In primul rand scuze fanilor mei daca nu au mai vazut postari de ale mele, dar cei care scriu articolele sunt deranjati probabil si mi le sterg pentru ca zic mereu purul adevar adevarat! In al doilea, Ianici a fost jalnic ieri(parere profesionista), apoi Pavel care cica a vrut sa se bata la final de meci de abia il tineau baietii intr-un colt sa il potoleasca, e doar un huligan care a venit aici sa iasa in evidenta, genul de sportiv care de fapt nu e sportiv si s-a nascut talent si a murit speranta pentru ca doar a incurcat ieri pe toata lumea si tot el faci figurii??? E urat ce am vazut ieri, un prim set castigat la noroc, al doilea pierdut pe merit si urat din partea lor ca au reactionat asa, apoi am castigat setul de 3-1 cu mare mare dificultate(inca o data e parere profiestionista crede-mati), in care Dinamo a fost peste noi. Eu cand zic ceva nu sunt anti CONSTANTA, dar sunt cu sufleturile si inimile alaturi si traiesc din sport cu sport pentru sport si nu suport cand pierdem. De aia criticile mele sunt incurajatoare si conjunctive, am vb feis cu feis cu volebalistii si n-are nimeni de objectat! Astazi nu pot ajunge de la inceput, dar poate prind ceva ceva din meci, ca-s plecata! O zi buna