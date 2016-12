Cvorumul de 50% la referendum ar putea fi eliminat

În ultimii ani s-a dovedit că a devenit din ce în ce mai greu să scoţi lumea la vot, fie că este vorba de alegerea senatorilor, deputaţilor, eurodeputaţilor sau aleşilor locali. Când vine vorba despre referendum, lucrurile sunt şi mai dificile, deoarece oamenilor nu le pasă de acest gen de scrutin. Până acum nimeni nu a găsit o soluţie care să facă milioane de români să iasă la urne atunci când sunt organizate referendumuri. Nu mai departe anul trecut, la ultimul referendum, acelaşi “cvorum”, bată-l vina, a făcut ca Traian Băsescu să rămână în funcţie, deşi 7,4 milioane de oameni l-au trimis acasă. Unii au zis că această “chestie cu cvorumul” e o prostie pe care ne-au impus-o abuziv Curtea Constituţională şi Comisia Europeană, întrucât e inacceptabil ca un preşedinte ales fără cerinţa de cvorum să nu poată fi demis decât dacă participă la referendum jumătate plus unu dintre cetăţenii înscrişi pe listele electorale.

NOUTĂŢI Acum, USL vrea să rezolve problema prin modificarea pragului de referendum. În acest sens a fost depus, ieri, la Senat, un proiect de lege care prevede ca pragul la referendum să fie scăzut la 30%. Modificarea vine în contextul discuţiilor despre revizuirea Constituţiei care, odată schimbată, trebuie validată prin referendum. Deputatul PSD Florin Iordache, cel care a depus proiectul, spune că textul legislativ conţine două noutăţi: “cvorumul de participare la referendum să fie scăzut de la 50% la 30% şi, a doua, nu mai puţin de 25% din populaţia cu drept de vot să se pronunţe “Da” sau “Nu” - cele două sunt condiţii cumulative”. El a precizat că parlamentarii USL consideră că pragul de 50% plus unu este foarte mare, în condiţiile în care s-a constatat că absenteismul este foarte ridicat la acest tip de scrutin. El a arătat că propunerea se aplică tuturor tipurilor de referendum, inclusiv celui referitor la revizuirea Constituţiei. Şi senatorul PSD Trifon Belacurencu a depus, la începutul acestui an, o altă iniţiativă legislativă care elimină condiţia de cvorum la referendumul naţional şi propune ca în cazul revizuirii Constituţiei condiţia de validare să fie participarea a cel puţin 30% plus 1 din alegătorii înscrişi în listele electorale permanente. Premierul Victor Ponta a anunţat, ieri, că Guvernul va emite un aviz pozitiv la proiectul legislativ depus de parlamentarii USL. \"Proiectul este făcut exact în baza deciziilor de anul trecut ale Curţii Constituţionale, şi anume un prag identic pentru toate tipurile de referendum, nu doar pentru demiterea preşedintelui sau pentru Constituţie (...) Se scade doar pragul pentru cei care eventual boicotau referendumul, pentru că boicotul nu este o exprimare a voinţei electorale\", a spus Ponta. El a subliniat că în majoritatea ţărilor europene nu există cvorumul de 50%.

REACŢII DE DRAGUL REACŢIEI Pedeliştii s-au grăbit imediat să spună că iniţiativa USL este una din mişcările care atentează la democraţie. Prin luna ianuarie, Băsescu spunea că poate fi o soluţie reducerea pragului de cvorum pentru validarea referendumului la 30%, însă să fie create condiţii să voteze şi cele 3 milioane de români din străinătate prin introducerea votului prin corespondenţă. “Ecoul” lui Băsescu, adică Elena Udrea, critică şi ea intenţia USL, arătând că, din punctul său de vedere, ar fi mai utilă o lege care să dea posibilitatea celor din străinătate să voteze prin corespondenţă. România a avut deja două referendumuri unde voinţa suverană a poporului român a fost denaturată de lipsa cvorumului.