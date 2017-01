C.V.Tudor: Tăriceanu a făcut apelul pentru că a fost şantajat de Băsescu cu mai multe dosare

PRM va continua procedurile de suspendare a preşedintelui Traian Băsescu din funcţie, a declarat, aseară, şi preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, care crede că premierul le-a cerut partidelor să amîne acţiunea pentru că a fost şantajat de şeful statului cu mai multe dosare. "Am ştiut ce urmează să declare domnul Tăriceanu pentru că am încercat să vorbesc cu el la telefon, pe aparatele operative din cabinetul meu de la Senat, dar, în mod suspect, el s-a ascuns de telefon. Ulterior, am primit informaţii că el (Tăriceanu - n.r.) va bate în retragere, fiind şantajat de către Traian Băsescu cu mai multe dosare grele: securist, spion străin şi protagonist al mai multor afaceri de tip mafiot", a spus Vadim Tudor. "Vom merge mai departe, cu PSD şi cu cine mai doreşte, pentru că Traian Băsescu dezonorează funcţia de stat şi este în incapacitate fizică şi mentală de a-şi duce la capăt mandatul, iar Tăriceanu este şantajabil şi va cădea", a adăugat Vadim Tudor.