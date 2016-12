Cyndi Lauper a încurcat versurile imnului american

Cântăreaţa şi actriţa americană Cyndi Lauper a încurcat versurile imnului naţional american pe care îl interpreta live, la semifinalele prestigiosului turneu US Open. Vedeta a greşit unul din versurile imnului, pe care l-a interpretat sâmbătă, înaintea meciului de tenis dintre Serena Williams şi Caroline Wozniacki. Cântareaţa a greşit doar câteva cuvinte din unul dintre versurile imnului, justificând incidentul prin faptul că era foarte emoţionată, gândindu-se la evenimentele de pe 11 septembrie 2001. A explicat pe contul său de Twitter că a fost foarte emoţionată, dat fiind că interpretarea sa a venit după un moment de reculegere în memoria victimelor atacurilor teroriste de la 11 septembrie. “Tocmai am cântat imnul la US Open. A fost o experienţă extraordinară. M-am încurcat pe la mijloc amintindu-mi de 11 septembrie. Luna strălucea deasupra noastră şi încercam, în acelaşi timp, să spun o rugăciune. Sper că nu am stricat totul. Am vrut să fie un moment liniştitor”, a explicat vedeta.

Cyndi Lauper nu este singura vedetă peste Ocean care are probleme la intonarea imnului. În luna februarie, Christina Aguilera a uitat un vers din imnul naţional american, în timpul galei Super Bowl.

Cynthia Ann Lauper este o cântăreaţă, compozitoare şi actriţă americană, care a devenit celebră la mijlocul anilor \'80, odată cu lansarea albumului “She\'s So Unusual”, devenind prima femeie din istorie care a avut patru piese de pe acelaşi disc intrate în Top 5 din SUA. A lansat de-a lungul anilor 11 albume de studio şi 40 de single-uri, a vândut peste 30 de milioane de discuri pe plan mondial şi a fost recompensată cu un premiu Grammy dar şi cu un premiu Emmy pentru rolul din serialul “Mad About You / Nebun după tine”.