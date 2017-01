Cyndi Lauper calmează spiritele cu muzica ei

Cântăreaţa americană Cyndi Lauper a făcut terapie muzicală cu pasagerii unor zboruri întârziate, care făceau scandal pe aeroportul din Buenos Aires, însă s-au liniştit brusc după ce artista a început să cânte ”Girls Just Want to Have Fun”, relatează presa britanică. Întâmplarea s-a petrecut vineri, când sute de oameni care aşteptau de ore bune să decoleze au devenit furioşi de-a dreptul şi le-au cerut socoteală pentru întârziere reprezentanţilor aeroportului şi companiilor aeriene. Cyndi Lauper, în vârstă de 57 de ani, s-a dus la unul dintre microfoanele de la care se fac anunţuri în sălile de aşteptare şi a început să cânte cea mai cunoscută piesă a sa. Mulţimea nervoasă i-a recunoscut vocea şi s-a liniştit brusc, iar mulţi dintre pasageri au început să fredoneze alături de cântăreaţă versurile piesei. Artista se afla în Argentina datorită concertelor din turneul său mondial şi aştepta la rândul său să decoleze din Buneos Aires.

Cyndi Lauper a devenit cunoscută în toată lumea în 1983, când a lansat albumul pop ”She\'s So Unusual” şi a devenit prima cântăreaţă din istorie cu patru piese de pe acelaşi disc ajunse în Top 5. În întreaga sa carieră a vândut peste 30 de milioane de discuri.