Cynthia Nixon, premiată

Interpreta personajului Mirandei Hobbes din seria Sex in the City / Totul despre sex, a primit, sâmbătă seară, la New York, premiul GLAAD Media din partea organizaţiei Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). „Noi aducem instituţia căsătoriei înapoi la fundamentele ei şi o revitalizăm de la rădăcină în sus!”, a declarat Cynthia Nixon în discursul ei de acceptare a premiului, susţinut în timpul celei de-a 21-a gale anuale GLAAD Media Awards. În mai 2009, Cynthia Nixon a declarat publicului prezent la un eveniment organizat la New York pentru susţinerea căsătoriilor homosexuale, intitulat Love, Peace and Marriage Equality, că s-a logodit în aprilie cu partenera sa de viaţă, activista americană Christine Marinoni. A mai fost recompensată cu Vito Russo Award, decernat în memoria criticului de film cu acelaşi nume, un renumit activist pentru drepturile persoanelor gay.

Şi serialul de televiziune „Brothers & Sisters”, difuzat de postul american ABC, care spune povestea unui cuplu gay ce încearcă să îşi întemeieze o familie, a fost desemnat cel mai bun serial dramatic. Actriţa Sigourney Weaver a fost şi ea prezentă la această gală şi a acceptat premiul decernat celei mai bune miniserii de televiziune, în numele întregii echipe a producţiei „Prayers for Bobby”. În această miniserie, inspirată dintr-o poveste adevărată, Sigourney Weaver a interpretat rolul unei soţii casnice din anii \'70, foarte religioasă, care încearcă să accepte faptul că fiul ei este homosexual. The Oprah Winfrey Show s-a impus la categoria cel mai bun episod al unui talk-show, pentru „Ellen DeGeneres and Her Wife, Portia de Rossi”. Lungmetrajul hispano-britanic „Little Ashes” a primit premiul pentru cel mai bun film lansat în ediţie limitată, iar printre ceilalţi câştigători, premiaţi pentru faptul că au acoperit în emisiunile lor problematica homosexualităţii, s-au numărat The Rachel Maddow Show difuzat de MSNBC, NBC, publicaţia „The New York Times”, CNN şi ESPN.com. Joy Behar, coprezentatorul emisiunii The View, difuzată de postul ABC, a primit premiul pentru excelenţă, graţie iniţiativei sale de a vorbi despre drepturile civile ale persoanelor homosexuale în această emisiune diurnă, extrem de populară în SUA.