Cynthia Nixon s-a căsătorit cu partenera ei

Actriţa Cynthia Nixon, interpreta personajului Miranda Hobbes din populara serie ”Sex and the City / Totul despre sex”, s-a căsătorit cu partenera ei de viaţă, Christine Marinoni, duminică, la New York. “Pe 27 mai, Cynthia Nixon şi partenera ei de viaţă Christine Marinoni s-au căsătorit legal în statul New York. Cynthia Nixon a purtat o rochie creată de Carolina Herrera”, a declarat, pentru revista “People”, agentul de presă al actriţei americane. Cuplul are deja un băieţel, Max Ellington Nixon-Marinoni, născut de Christine Marinoni în februarie 2011. La rândul său, Cynthia Nixon are doi copii, Samantha, de 16 ani şi Charles Ezekiel, de 10 ani, cu fostul său iubit, Danny Mozes, un profesor de limba engleză, cu care a avut o relaţie din 1988 până în 2003.

Cynthia Nixon, în vârstă de 46 de ani şi activista americană Christine Marinoni, în vârstă de 45 de ani, s-au cunoscut cu ocazia unei campanii ce viza strângerea de fonduri pentru dotarea şcolilor publice din New York, în 2004 şi s-au logodit în aprilie 2009, cu ocazia unui marş organizat în sprijinul legalizării căsătoriilor gay în statul New York.