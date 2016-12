Cynthia Nixon s-a logodit cu partenera sa de viaţă

Interpreta rolului Mirandei Hobbes în popularul serial “Sex in the City / Totul despre sex”, a anunţat că s-a logodit cu partenera sa de viaţă, activista americană Christine Marinoni. Cynthia Nixon a declarat publicului prezent la un eveniment organizat la New York pentru susţinerea căsătoriilor homosexuale, intitulat Love, Peace and Marriage Equality, că s-a logodit luna trecută cu partenera sa de viaţă. Actorii Kristen Davis, David Hyde Pierce, Audra McDonald şi Ana Oritz au fost şi ei prezenţi la acest eveniment, sponsorizat de BroadwayImpact.com în sprijinul iniţiativei guvernatorului de New York, David Paterson, pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. Kristen Davis, interpreta rolului Charlotte York din acelaţi serial, a urcat pe scenă alături de Cynthia Nixon, însă nu s-a adresat publicului prezent.

Cynthia Nixon, în vîrstă de 43 de ani, are doi copii, Samantha, de 13 ani şi Charles Ezekiel, de 7 ani, cu fostul său iubit, Danny Mozes, un profesor de limba engleză cu care a avut o relaţie din 1988 pînă în 2003. În 2005, actriţa a făcut public faptul că, din 2003, are o relaţie cu activista Christine Marinoni. Cele două locuiesc împreună cu copiii actriţei. Cele s-au cunoscut cu ocazia unei campanii de strîngere de fonduri pentru dotarea şcolilor publice din New York.