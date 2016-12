Cynthia Nixon vrea să se mărite cu iubita ei

O dragoste puternică trăieşte actriţa americană Cynthia Nixon. Drept pentru care, vedeta din ”Sex in the City / Totul despre sex” este hotărâtă să îşi oficializeze relaţia pe care o trăieşte cu Christine Marinoni. Cele două sunt logodite de un an, iar starul vrea ca fericitul eveniment să aibă loc în New York, oraşul ei natal. Însă, pentru asta ar trebui să mai aibă ceva răbdare, până când căsătoriile între persoane de acelaşi sex vor fi legale. ”Nu vom aştepta o veşnicie pentru New York, dar dacă trebuie să o facem în altă parte, o vom face. Ne-ar plăcea să fie acasă”, a declarat starul. Din păcate pentru ea, dorinţa nu îi va fi îndeplinită prea curând. Cererea de legalizare a mariajelor între persoane de acelaşi sex în statul New York a fost respinsă în luna decembrie a anului trecut.