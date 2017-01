CZE - nou sistem european de etichetare nutriţională

Mai multe companii de pe piaţa de băuturi şi alimente au lansat, la nivel naţional, un nou sistem de etichetare nutriţională, bazat pe CZE (cantitatea zilnică estimată; ghid cu informaţii despre cîtă energie, proteine, glucide /carbohidraţi - din care zaharuri, lipide/grăsimi, din care saturate, fibre şi sare/sodiu - trebuie să consume o persoană pentru a-şi menţine o dietă echilibrată; sistemul are la bază recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru un adult sănătos, cu greutate medie şi cu activitate fizică moderată; CZE diferă în funcţie de sex, greutate, activitate fizică - n.r.). Pentru început, noile etichete vor fi aplicate doar la anumite produse, urmînd ca, pînă la finele anului 2009, toate produsele companiilor să fie etichetate astfel. „Prin apariţia noii etichete CZE în România, consumatorul român va beneficia de o informare mai clară asupra compoziţiei produselor. Acesta este un prim pas pentru a ajuta consumatorul să aleagă în cunoştinţă de cauză şi să consume produsele pe care le consideră cele mai sănătoase pentru alimentaţia lui”, a declarat ieri vicepreşedintele Comisiei pentru Mediu, Sănătate Publică şi Siguranţă Alimentară din Parlamentul European, Mogor Csibi. Noul sistem de etichetare lansat de companiile Coca-Cola, Danone, Kraft, Mars, Nestle, Star Foods şi Unilever (regăsite sub egida Romalimenta - n.r.), se va afla pe faţa principală a ambalajului şi va releva informaţii precum conţinutul de energie per porţie, alături de procentul pe care îl reprezintă din CZE. Totodată, pe verso, consumatorii pot citi informaţii cu privire la conţinutul nutrienţilor per 100 de grame, per porţie, precum energie, proteine, glucide sau carbohidraţi, lipide sau grăsimi, fibre şi sodiu sau sare. “Eticheta CZE ne arată clar cît la sută din cantitatea zilnică estimată de calorii sau nutrienţi ne aduce o porţie de aliment sau băutură, mărimea porţiei fiind şi ea indicată”, a declarat lect. univ. dr. Corina-Aurelia Zugravu, reprezentant al Fundaţiei pentru Alimentaţie Sănătoasă. Campania, autorizată de Ministerul Sănătăţii Publice, va începe de astăzi în Bucureşti urmînd ca apoi să ajungă în toate oraşele mari din ţară.

Noul sistem de etichetare nu implică majorarea preţurilor!

“Schimbarea vechilor etichete cu cele noi nu implică un cost suplimentar. Companiile şi-au terminat stocul cu vechile etichete şi de circa un an, de cînd a apărut această propunere, au comandat etichete CZE”, a declarat purtătorul de cuvînt al celor şapte companii, Loredana Vişa. Iniţiativa de lansare a sistemului a fost anunţată la nivel european în iulie 2006 de către reprezentanţii industriei alimentere şi de băuturi răcoritoare din UE, aparţinînd Federaţiei Europene a Industriei Alimentare şi Băuturilor Răcoritoare (CIAA). Eticheta CZE nu este obligatorie. Fiecare companie furnizează voluntar astfel de informaţii nutriţionale, în plus faţă de cele care trebuie afişate în mod obligatoriu pe ambalajele produselor.