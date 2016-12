D&D East Entertainment, sabotată mediatic?

Ca reacţie la ştirile de la finele săptămânii trecute, potrivit cărora staff-ul tehnic al trupei The Prodigy a ajuns dintr-o confuzie, joi seară, la un alt festival românesc organizat de concurenţă, compania D&D East Entertainment declară că formaţia a fost preluată de la aeroport şi dusă în locul desfăşurării concertului din cadrul Rock the City. „În urma zvonului apărut în presă, acum câteva zile, legat de faptul că formaţia The Prodigy a confundat Festivalul Rock the City cu B\'estfest, compania D&D East Entertainment, unul dintre organizatorii festivalului Rock the City, are de comunicat următoarele: Formaţia The Prodigy, inclusiv managementul grupului, fusese informată de schimbarea locaţiei, Romexpo cu Piaţa Constituţiei, încă de acum mai bine de o lună. Grupul The Prodigy a fost preluat de la aeroport şi condus la hotel şi apoi la locaţia destinată desfăşurării concertului de către personalul autorizat de către D&D East Entertainment şi, în aceste condiţii, grupul n-avea cum să ajungă la B\'estfest\", declară production-managerul firmei, Lenţi Chiriac.

Acesta a adăugat: „Conform celor apărute în presă, opinia publică a fost indusă în eroare pe aspectul că The Prodigy ar fi cântat la B\'estfest, şi nu la Rock the City, ceea ce este total neadevărat. Cei de la The Prodigy au cântat la Festivalul Rock the City în data de 1 iulie, aşa cum fuseseră programaţi. D&D East Entertainment aduce spre atenţia opiniei publice faptul că, în cadrul evenimentului, toţi artiştii contractaţi au beneficiat de servicii de pază, protecţie şi îndrumare organizatorică, aspecte ce nu puteau lăsa loc unor astfel de confuzii cum este cea a locaţiei unde se presupune că ar fi fost conduşi membrii trupei şi staff-ul lor\".

Festivalul Rock the City a fost anunţat, iniţial, în martie, în Piaţa Constituţiei din capitală, apoi mutat la Romexpo, potrivit unui anunţ făcut în aprilie, iar pe 22 iunie, cu opt zile înainte de debutul evenimentului, organizatorii l-au mutat înapoi în Piaţa Constituţiei. Rock the City s-a desfăşurat simultan cu B\'estfest, festival organizat de Emagic, în weekend, cel de-al doilea având loc în afara Bucureştiului, pe malul lacului Pasărea din comuna Tunari.